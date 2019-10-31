原住民傳統箭的箭頭由鐵釘製成，檢方認定具有一定的危險性。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

林姓男子在2018年間攜6支原住民傳統箭搭乘高鐵，林姓列車保全發現通報，蔡姓列車長及李姓台中站副站長到場處理，以攜帶危險物品為由，要求他在台中站下車。事後，林男怒告林姓保全等人涉強制及公然侮辱，甚至連不在場的高鐵董事長江宗耀都告。台中地檢認定林所攜帶的箭確屬危險品，不得攜帶上車，江宗耀等人罪證不足，予以不起訴處分。

起訴書指出，林姓男子在2018年12月6日下午將原住民傳統箭6支包裝成長條物，攜帶搭乘高鐵，放在座位前方的網狀置物架內，高鐵列車林姓保全巡車廂時發現詢問，林男告知是箭，林姓保全認為有安全疑慮而通報曾姓列車長到場處理。

高鐵列車抵達台中站時，李姓台中站副站長及鐵路警察等人進入車廂，告知林男原住民箭不符合旅客運送範圍，要求他下車處理，林男與副站長等人下車。

事後，林男怒告高鐵人員公開在車廂內以他攜帶危險物品為由，強迫他在台中站下車，貶抑他的人格及妨害他搭乘交通工具的權利，涉及強制及公然侮辱罪。

檢察官以鐵路運送規則及高鐵旅客運送契約規定，旅客不得攜帶危險物品上車，並根據林男所攜帶的原住民箭研判，箭頭是尖銳的鐵釘製成，客觀上具有一定的危險性，列車保全等人為旅客安全，根據規定要求林男下車，難以認定涉強制及公然侮辱罪。

檢方並查驗車廂及台中站監視器錄影畫面，發現高鐵人員並未對林男施以強暴、脅迫等行為，以致於貶抑他的人格或公然侮辱，甚至高鐵董事長江耀宗案發時並不在場，也未與林男接觸，而認定江耀宗等人罪證不足或行為不成犯罪，而予以不起訴處分。

(中時 )