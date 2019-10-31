懷孕來台新移民配偶直接納健保？陳時中：需考量公平性 14:172019/10/31 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統參選人韓國瑜拋出凡懷孕來台的新移民配偶可直接納入全民健保，對此，衛福部部長陳時中（圖）31日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，照顧懷孕的新住民是正確方向，但考量公平性，是否要取消門檻還有待進一步商榷。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜拋出凡懷孕來台的新移民配偶可直接納入全民健保，對此，衛福部部長陳時中31日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，照顧懷孕的新住民是正確方向，但考量公平性，是否要取消門檻還有待進一步商榷。 (中時 ) #懷孕 #健保 #公平 #配偶 #新移民 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜新移民政見發表 端出政策牛肉 16:122019/10/27 政治 韓國瑜新移民政見 懷孕新移民來台即納全民健保 17:032019/10/27 政治 射政策9箭 與55萬新移民交心！比照外配 韓推陸配4年拿身分證 04:102019/10/28 政治要聞 韓端政策牛肉 要讓軟肋變肌樂 04:102019/10/28 政治要聞 新移民政策 韓國瑜陣營指馬種樹蔡乘涼 18:322019/10/28 政治 為新移民孕婦權益 林麗蟬槓上林靜儀 21:072019/10/28 政治 因新移民孕婦權益槓林靜儀 林麗蟬批：勿逢韓便反 11:432019/10/29 政治 新移民孕婦政策藍綠立委槓上 林靜儀批：落地健保太粗糙 20:312019/10/29 政治 藍批綠 別對新移民孕婦下毒手 04:102019/10/30 生活新聞 新移民政見被扭曲 林麗蟬：台灣選舉泯滅人性 21:452019/10/30 政治 生活熱門新聞 張國煒臉上藏玄機 命理師看了驚吐一句 - 生活 月底沒錢室友送泡麵 結局讓網直呼：可以嫁了 - 生活 這食物讓外送員忍不住偷吃 網一看包裝秒懂 - 生活 喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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