國民黨總統參選人韓國瑜拋出凡懷孕來台的新移民配偶可直接納入全民健保，對此，衛福部部長陳時中31日在立法院社會福利及衛生環境委員會會前受訪表示，照顧懷孕的新住民是正確方向，但考量公平性，是否要取消門檻還有待進一步商榷。

(中時 )