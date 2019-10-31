◎接韓競總主委？朱立倫這樣說

前國民黨主席朱立倫31日前往淡水，為國民黨立委參選人洪孟楷輔選，媒體問及朱立倫是否會接任韓國瑜全國競選總部主委？朱回應曖昧不明，他表示，國民黨內所有人，都應全力支持韓國瑜和立委候選人，並指出「競選總部應和黨部結合」。

◎太陽花學運判決 柯：下令的該另外處理

太陽花學運國賠案14人獲賠逾百萬，對於是否支持北市警局上訴，台北市長柯文哲31日表示，收到判決書後再確定，尊重法院判決，但另方面也要顧慮基層員警士氣，出問題不應全部是基層員警負責，到底是誰下令的要另外處理。

◎韓國瑜慈湖謁陵 百歲榮民激動落淚

國民黨總統參選人韓國瑜兩天桃園傾聽之旅，31日上午從大溪慈湖謁靈展開，現場有2位榮民老伯伯來支持韓國瑜，分別為101歲的方松達與97歲的周志興，其中方松達更早在凌晨3點就起床自行搭公車前來，就是要給韓國瑜滿滿支持，甚至還當場激動落淚。

◎2020台灣燈會倒數100天 台中公園點燈

為迎接2020台灣燈會倒數100天，今（31）日晚間於台中公園，由台中市長盧秀燕親自主持點燈儀式，公園內打造「光影遊樂園」，規劃大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，每晚6至10時亮燈，展期自10月31日展至11月10日止，為期11天；副燈區12月21號、主展區2月8號點燈。

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(中時電子報)