沖繩首里城半夜遭火劫，當地民眾驚嚇圍觀。(路透)

這座14世紀後半興建的首里城，2000年入選世界文化遺產，是沖繩最重要的觀光景點，當地媒體為此發出號外悲鳴。 (圖擷自沖繩時報)

首里城遭火噬，連最重要的正殿也全毀。(沖繩時報/YouTube)

看到首里城燒毀那一幕，沖繩人哭了！當地消防隊出動50人20輛消防車，仍難阻擋首里城正殿、南北殿全毀的悲劇。這座14世紀後半興建的首里城，2000年入選世界文化遺產，是沖繩最重要的觀光景點，當地媒體為此發出號外悲鳴，對外國觀光客來說，暫時將失去一座可以完整了解琉球歷史的建築物。

《沖繩時報》報導，沖繩相衛藤晟一表示，首里城正殿全毀的消息，令人心痛，受到無比打擊。他說，首里城是琉球文化、傳統、歷史的縮影，更是琉球的象徵，而今它卻燒毀了。

31日凌晨發生這場惡火，原預定11月3日舉行的第54回琉球王朝首里祭因此喊卡。玉那覇美佐子理事長說，這次事態太過嚴重，停辦也是不得已，我們引以為傲的首里城全毀，那是無可言說的震驚，非常遺憾。

這次首里城內的主殿、北殿、南殿燒毀，一名當地女性表示，首里城是世界絕景，「對我來說是理所當然的存在，太衝擊了無法停止掉淚。」住在首里城附近的民眾困惑地說，「夜半應該無法輕易進入正殿吧，為何會這樣？真的太令人驚嚇」、顯露無法置信的神情。

就在火災附近現場，46歲女性一邊拭淚，一邊見證現場情況，她說，「首里城是重要的寶物，火勢猛烈燃燒中，覺得悲傷。」 而在首里城公園為觀光客等人導覽的巴士導遊則表示：「（這裡是）校外教學旅行必去的場所，今後該如何是好。」

《琉球新報》報導，首里城存在於1429到1879年間，450年來一直是琉球王國主城，是當時的政治、文化中心。首里城正殿1925年被被指定為國寶，是此城最大木造建築物，又稱百浦添御殿，但於1945年沖縄戰役燒毀，後於1992年修復原址。

根據沖繩縣府統計，2017遊客總人數達到957萬9千名。其中， 海外遊客以臺灣為最大宗，全年度到訪人數多達81萬；大陸與南韓旅客則分別有54萬名。如今最大賣點遭火劫，將造訪的臺客必然會感到若有所失，為美中不足之處。

(中時電子報)