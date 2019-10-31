負數票協會提供

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社團法人負數票協會今天公布2020總統大選民調，民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決競選，蔡英文38.4％支持度贏韓國瑜26.9％達11.5個百分點，但選民若可投反對票，雙方差距將縮小為10.7個百分點，顯示若有反對票可投，中間選民將更積極參與投票。

負數票協會今天公布委託台灣指標所做的民調結果，調查顯示在目前選制下，2020總統大選若是民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜兩人對決競選，民眾支持度為：蔡英文38.4％，韓國瑜 26.9％，不投票或投廢票者有8.4％，未明確回答為26.2％，雙方差距為11.5個百分點。明確表態總數為65.3％。

在假設採用負數票制度，亦即可投支持票，也可投反對票，兩者只能選一種情形下，原來支持蔡英文的38.4％中有8.9％轉為反對韓國瑜，鐵粉剩29.5％；而原本支持韓國瑜的 26.9％降為21.7％，有5.2％的票跑去反對蔡英文。

不過負數票協會表示，蔡英文反對票有6％，多出來0.8％的反對票應該是從之前未表態中間選民而來，另有9.4％不投票或投廢票，24.5％未明確回答。

計算各候選人淨支持率，亦即支持票減掉反對票後，蔡英文支持度為23.5％，韓國瑜為 12.8％，依負數票選制投票結果，雙方差距為 10.7個百分點。明確表態總數為66.1％，較現有選制略提高0.8個百分點。

負數票協會理事長張天鷞表示，如果選民可以選擇反對或支持其中一位參選者，選民會覺得自己一票可以真正表達自己的意見，這樣會誘發選民投票意欲，從而增加投票率，更能真實反映選民意願。

他說，就此次民調來看, 和現在選制比較, 投票率可能提高0.8個百分點，以1900萬選民計算，代表可多出逾15萬選民參與投票，而且這些選民主要是以中間選民為主，如果選情是膠著不分上下，這些中間選民更積極參與，就有可能左右誰輸誰贏，也更能表達民意所向。

張天鷞指出，聯合國秘書長選舉以及台北市的I-Voting都已經有反對票選項。台北市長柯文哲曾表態支持選民應該可以選擇投反對票，可以選擇投反對票是基本人權，有反對票選項的民意調查才能更清楚反映更多民意，也呼籲未來民意調查能加入反對票選項。

此次民調以全國22個縣市年滿20歲民眾為調查對象，調查時間為10月28日至29日，共完訪 1072人，在信賴水準95％下，抽樣誤差最大值為±3.0％。

(工商 )