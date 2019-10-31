內政部空勤總隊直升機去年11月4日執行後送救援任務時，發生病患自擔架固定繩索內脫離後墜海，緊急將他再度吊掛起，送醫後宣告不治。國家運輸安全調查委員會今（31日）公布調查結果，研判因擔架受風或旋翼下洗氣流影響而開始打轉，加上病患大幅擺動雙臂，才會造成病患墜海。

據悉，空勤總隊11月4日下午5時許獲報，距離高雄港2.5浬處，有一艘貨輪上一名病患昏迷，空中巴士直升機AS-365N2型機（海豚直升機）、編號NA-104前往緊急前往吊掛後送。

機上載有正駕駛員、副駕駛員、機工長各1人，海巡署空巡勤務人員2人，共計5人。下午5時26分執行病患吊掛過程中，病患自空中脫離擔架墜落入海，經再次吊掛救援，返回高雄國際機場送醫後不治。

國家運輸安全調查委員會今（31日）公布調查結果，事故直升機於執行吊掛救援任務過程中，當吊掛回收到接近直升機艙門時，擔架受風或旋翼下洗氣流影響而開始打轉。

另外，加上病患大幅擺動雙臂且經制止無效的狀況下，逐漸自擔架固定繩索內脫出，重心偏移後擔架傾斜，造成病患自擔架固定繩索內脫出墜海。

(中時 )