關西服務區再度由新東陽取得經營權，並於10月30日嶄新開幕，交通部部長林佳龍、高公局局長趙興華也蒞臨主持啟動「國道．綠廊道-從齊柏林看見國道建設」攝影展暨關西服務區重新開幕儀式。趙興華表示，這次新東陽蟬聯經營權再裝修後，呈現煥然一新寬敞舒適且具客家特色風貌的服務場站，讓關西服務區成為提供用路人舒適休憩、美食購物又兼具觀賞紀念攝影展等多元服務功能的休憩場站，歡迎國人多加利用。

新東陽說，本次改裝以「B.E.S.T」為核心目標，打造「Bountiful(豐富的)、Evolutionary(進化的)、Social practice(社會實踐)、Together(同樂)」，要讓用路人體驗到更美好的關西服務區。高速公路局為2020年50周年局慶規畫舉辦的「國道．綠廊道-從齊柏林看見國道建設」攝影展，也同步進行。

在改裝進化空間的部分，關西服務區用綠建築為概念打造「生態、節能、減廢、健康」的服務區，區站內採用新竹在地春池玻璃用回收螢幕製成的節能磚，並運用格柵與植生牆的綠建築工法，兼具採光和遮蔭功能，騎樓外推後讓有著大面落地窗的「花迎光林客席區」營造更寬敞明亮舒適的用餐環境，值得民眾途經國道3號時短暫休憩放鬆。

新東陽總經理麥升陽說，此次新東陽斥資超過1.2億元，結合環保綠建築打造關西服務區，也特別和締盟姊妹企業的韓國大保集團合作，讓大家來關西除了能買到道地客家商品外，不用出國也可以品嚐到韓國服務區的人氣商品。

關西服務區內則有文具、服飾、農產品、餐飲、速食、韓國美食、伴手禮等14個新櫃，其中包括首度在服務區進駐拉拉熊、角落小夥伴品牌台灣總代理的sanmin專櫃、國道3號第一家麥當勞、米哥烘焙坊，還有在地品牌新復珍餅店、龍情花生及販售產地直送自然農法新鮮蔬果和現磨純果汁的「農甜味市集」，共有28個豐富多樣櫃位，供用路人購物餐飲選擇。

據了解，這次重新開幕，除了裝潢與購物升級，關西服務區也推出多項首創的貼心服務，包括「國道愛心漂傘」，讓用路人未來下雨天沒帶傘也不用怕，同時將105間廁所全面更新為免治馬桶，讓出外的用路人，尤其是樂齡族及行動不便的民眾，也能享受家一般的溫暖舒適。

而新的關西服務區也為有毛孩子的用路人提供一個結合戶外DOG RUN的室內寵物共餐區，並打造了一個可以三代親子同樂的友善空間。

(工商 )