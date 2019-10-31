陳情修礦業法。（劉宗龍攝）

陳情修礦業法。（劉宗龍攝）

講了三年多的霸王《礦業法》行政院到底要不要修？地球公民基金會等民間團體繼上週三向行政院長蘇貞昌陳情，盼他一週內回答關於修正《礦業法》的三個問題，但一週過去，蘇貞昌沒有正面回應。地球公民基金會今（31）日上午冒雨至行政院，在門口施放模擬礦場爆破的煙霧，並播放炸山的聲音給行政院內的官員們聽，希望行政院能體驗礦下居民的處境。

地球公民基金會花東山林祖主任黃靖庭表示，礦業法從2017年林全院長時期開始修，之後連續兩年半持續在立法院推動修法，過程中，包括2017年6月齊柏林導演過世，蔡英文總統首次公開承諾要完成修法，到今年6月也再度公開承諾要在第九屆立委任期內完成礦業法修法。

黃靖庭表示，繼上週在行政院開記者會問蘇貞昌三個問題，到底要不要在這個會期內完成礦業法修法？只有經濟部發一個公文說他們準備好了，一切遵照立法院議程進行，但蘇院長跟行政院的人都沒有任何正面回應。

黃靖庭說，她已經講到不想再講為何要修礦業法，因現在採礦業者各個像過街老鼠般人人喊打，因為老舊的礦業法就是特權、霸權，讓業者在採礦程序中不需跟其他開發案一樣先跑環評、原住民族諮商同意權等程序，此霸王礦業法凌駕所有法規，讓老舊礦場不斷往後展延，不用環評，大家熟知的亞泥新城山礦場就是血淋淋的例子，世界在變、潮流在變，台灣要跟著進步，採礦產業也需要與時俱進，行政院口口聲聲說要讓台灣產業永續發展，但現在看不到實際作為。

行政院代表經濟能源農業處參議呂貞慧今天再度出面接受地球公民基金會的受陳情。呂貞慧表示，上次的訴求有完整上呈，長官都知道了，今天再次站出來代表接受陳情。不過，黃靖庭說，很難接受這樣的回應，剩下最後的兩個月，心情非常著急。呂貞慧回應，因為現在所有長官都在開院會，我們還是會往上呈達。

(中時 )