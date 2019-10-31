基隆嶼過去曾有「台灣龍珠」的美稱，但在受到強颱襲擊而大幅破壞後封島至今已5年了，市府在31日的市政總檢討上表示，今年6月25日整建後，並以嶄新面貌向旅客開放觀光，雖為維護旅遊品質，市府採取人數來管制，但截至今日為止，已計有6萬1213人次登島，為基隆帶來的獲利，更超過4280萬元以上的觀光效益。

副議長林沛祥對此提出質疑，若市府的統計是以「一出一進」為兩人次，那這已統計的4千多萬觀光效益勢必要大打折扣。他更建議市府應針對消費者的購物習慣來分析，並思考如何拓展消費族群，不然登島、離島，是無法帶給基隆永續的旅遊效益。

市長林右昌接著表示，基隆嶼以全新面貌對外開放，島上並有「11個基隆」探訪，相當受歡迎，而市府目前已核准登基隆嶼的業者共有14艘船，遊客可以從基隆嶼到碧砂漁港、八斗子漁港、八尺門漁港及基隆港小艇碼頭等，並且在每艘船上都配有隨行專業導覽解說，位登島遊客進行導覽解說及安全管理，並為落實使用者付費，隨票徵收新台幣百元的規費，不僅做為基隆嶼資源保育、環境維護的維護費用，更是以生態旅遊的概念，來永續經營基隆嶼。

林右昌說，基隆嶼是台灣北部海域重要漁場，島上更有多種特有植物，像是野百合、金花石蒜等特有種以及基隆蠅子草、基隆筷子芥等瀕危植物，帶民眾登島後來探尋，沿著島上步道走著，更可以發現遠眺「基隆海檻」的絕美特色景觀，他大力的邀請民眾，預約前往，探訪這生態秘境。

(中時 )