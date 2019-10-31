楊皓如透露私密處長痘痘求診，醫生竟要她去驗血。(圖／翻攝自YOUTUBE)

從記者轉戰演藝圈的楊皓如，因為個性直率、敢言，是各大綜藝節目常客，近日，她在節目透露，之前懷孕時，私密處長了「不明突起物」，結果去求診，竟被醫生直接斷言是「性病」，讓陪她去產檢的老公臉都綠了。

楊皓如在《女人28》中分享自己去婦產科求診經驗，她表示自己的私密處是屬於容易感染的體質，懷孕期間她發現外陰部長了一顆痘痘，但她沒有立刻去看醫生，想不到越長越大，還會有疼痛感，所以在產檢時，她想說順便求助醫生。

因為產檢時，楊皓如老公都會陪著她去，她也順便問醫生長痘痘的事，想不到醫生直接回「長痘痘，可能性病啦！你去旁邊驗血」，讓她當場超尷尬，因為診間還有其他孕婦在等，她也連忙解釋，自己懷孕到現在5、6個月，都沒有性行為，醫生卻反駁「性行為會有潛伏期，妳不用跟我爭，驗血就知道」，而一旁的老公臉早就鐵青了，只能陪她去驗血。

最後驗血結果是「病毒」，就是長泡疹，讓她想到都還是很生氣，連主持人Selina都忍不住直呼「這也太太傷人了」。

(中時電子報)