王瞳與馬俊麟爆假戲真做，引發正宮梁敏婷向王瞳提告並求償400萬元，王瞳爸爸已找了律師，雙方將於下週一於法院進行攻防戰。馬俊麟在民視新八點檔《多情城市》也確定被換掉角色，改由黃文星演出。

《多情城市》昨片頭播出演員角色名單，眼尖的觀眾發現出現新名單，引發熱烈討論。製作單位表示，第二代的故事人物全面調動，劇中侯怡君的4個孩子長子劉加堯確定由之前在《大時代》演出頗受歡迎的黃文星出演。

看似馬俊麟被換角，但民視並未把話說死，表示有設定另一個角色，是到美國留學的第二代，但劇情還沒這麼快出場，短時間觀眾還是看不到他的演出。

《多情城市》表現亮眼的童星即將轉大人，第一波登場的第二代演員，除了戲劇開場就出現的蘇晏霈及許仁杰外，分別有侯怡君劇中的4個小孩，何蓓蓓、黃文星、潘柏希、郭亞棠；兵家綺的女兒張家瑋以及德馨的女兒邱子芯。這幾位演員預計在明天(11月1日)進行定裝。

(中時 )