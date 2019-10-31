寶島眼鏡「好視大募集」參加活動並完成登錄立即獲千元折價券/截取自youtube

在地深耕已久的「寶島眼鏡」，擁有專研多焦眼鏡20年豐富經驗，並獲得120萬消費者滿意見證，目前正在進行「好視大募集」活動，只要參加活動並完成登錄，可立即獲得配鏡千元折價券，年滿35歲以上參加者可每月抽10萬元獎金，若再於活動期間內每配一付漸進多焦眼鏡，就再多一次抽獎機會！

寶島眼鏡最新引進的極智焦距定位儀，以精密的光學技術量身訂製專屬眼鏡/截取自youtube

最近你發覺遠方的景物看不清楚嗎？又或是閱讀眼前的字感到吃力了呢？還不快來寶島眼鏡，其實配戴眼鏡有非常多專業學問，包括鏡片選擇、鏡框是否符合臉型、輕重等等，都是配戴起來舒適與否的關鍵。現場還有專人提供最專業的配鏡服務，並搭配多焦實境體驗區，讓每位消費者了解自身的生活習慣，再透過極智焦距定位儀，以精密的光學技術量身訂製您的專屬眼鏡，讓你不怕戴不習慣，而且現在配日本光學大廠漸進多焦鏡片只要2980元喔！

現在只要參加「好視大募集」活動並完成登錄，就能立刻獲得配鏡千元折價券，可以馬上使用；35歲以上的參加者還可獲得月月抽10萬元顧眼金的機會，而且於活動期間每配一付漸進多焦眼鏡就再多一次抽獎機會，也就是連續三個月都能抽獎，真的非常佛心！

只要參加「好視大募集」活動並完成登錄，就能立刻獲得配鏡千元折價券，可以馬上使用；35歲以上的參加者還可獲得月月抽10萬元顧眼金的機會/截取自youtube

活動時間：即日起至2019/12/31止

(中時電子報)