以色列政府針對外來投資，周三（30日）宣布設立一個新的顧問委員會，加強對這類投資監管，特別是涉及到國家安全層面的投資。以色列當局的這一決定被指與近年來大陸加大對以投資，及華盛頓向以方施加的壓力有關。據悉，美國政府官員曾於今年1月向以色列當局對大陸在當地的投資發出警告，理由是出於對網絡安全的顧慮，及美方或考慮縮減兩國的情報合作。

以色列總理內塔尼亞胡的辦公室聲明提到，委員會由財政部、國防部等官員構成，外交部等官方機構則為委員會提供諮詢服務。聲明又指，委員會將於明年初正式營運，致力在以色列的國家安全，以及外資投入間找到平衡。

分析人士指出，儘管該聲明並未指明以色列所擔心對其國家安全造成影響的外資方，但這被指是以方故意避免造成外交麻煩，其與中方近年來對以色列不斷加強的外資投入不無關係。而在該顧問委員會成立後，以國政府的相關管理部門將基於自願的基礎上，就需要當局批準的外資投入項目向委員會提出諮詢，它們中包括設計通訊、能源和交通運輸等主要項目。

以色列風險投資研究機構的統計顯示，大陸對以色列科技領域的投資在2018年達到3億2千5百萬美元。陸企也在近年來與以色列簽訂涉及各種領域不同項目的協議，其中包括從2021年起租借海法港25年，條件之一或包括大陸投資將海法港改造擴大成以色列第一大港口。海法是以色列最大的港口城市，經常有美國海軍船隻停靠，也會定期舉行美以兩國海軍的聯合演習。

此外在今年3月，美國總統川普與以色列總理納坦雅胡於華盛頓舉行會晤。《以色列時報》報道稱，如果以方不遏制與大陸的經貿合作，美國與以色列的安全關係將會受到影響。此外，美國政府官員亦於今年1月向以色列當局對大陸在當地的投資發出警告，理由是出於對網絡安全的顧慮，及美方或考慮縮減兩國的情報合作。

(中時 )