少了「可愛」里歐納德，快艇頓時變成另外一支球隊！快艇「刻意」安排里歐納德31日輪休，結果作客來到鹽湖城，遭到爵士110比96痛宰並不意外，更讓本季從灰熊跳槽過來的主控康利找回手感，全場攻下29分，外加5助攻、2抄截。

打完上半場，地主爵士僅以52比51領先，但在第3節，爵士外圍火力徹底發揮，波達諾維奇、康利兩人接連投進三分球，爵士打出22比4瘋狂攻勢，一舉擴大領先到20分以上，特別是前4場投籃命中率僅2成的康利，更是完全爆發。

因為光在第3節，康利就靠神準外線，個人包辦15分，爵士幾乎靠他一己之力擴大領先差距，快艇雖在末節一度縮小差距到10分，可是康利再次發威，先是投進三分球，接著空拋給戈貝爾灌籃得分，也讓快艇終於打消繼續追分念頭。

里歐納德會選擇31日輪休的主因，就是快艇遭逢2連戰，1日將於主場遭遇他的前東家馬刺，以里歐納德過往跟馬刺的宿怨來看，他當然格外想要「留力」打爆馬刺，才讓快艇刻意選在31日輪休，就算遭到地主爵士痛宰也不在乎。

(中時電子報)