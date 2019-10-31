蔡英文總統是否與前行政院長賴清德組成「蔡賴配」受到矚目，傳出蔡、賴本周六都將出席民進黨台南市第5選區立委林俊憲競選總部成立，2人可望在黨內初選後首次公開同框合體輔選。林俊憲今上午證實，蔡賴都會出席活動，展現民進黨團結的一面，至於蔡賴會不會「同框」仍待確認。

賴清德初選落敗後出國休息，鮮少公開露臉，直到本月中赴美演講，替蔡英文總統助選造勢，27日啟動輔選列車，首站到彰化為爭取連任的立委黃秀芳輔選，本週六受邀出席林俊憲競選總部成立，蔡英文預計也將到場，蔡賴是否「同框」及互動成為焦點。

林俊憲表示，他的立委選區是賴前院長先前擔任立委的選區，有賴經營深厚的基礎，當然希望賴到場為他加持；同時他與蔡英文總統成立聯合競選總部，蔡總統親自出席是他最期待的，身為立委參選人，自然希望最強的組合幫忙助選。

蔡賴同場會不會同框？林俊憲說，兩人到場時間非常接近，不確定是否會同框，也跟什麼配無關，但蔡賴都出席活動有重大意義，代表民進黨團結一致，讓支持者士氣大振。

至於民進黨是否會推出「蔡賴配」，林俊憲強調，尊重蔡總統的職權，但蔡賴對於明年大選團結合作是無庸置疑，現階段賴前院長仍會以輔選為優先。

(中時 )