外交部政務次長徐斯儉將於11月5日至7日率團訪問我太平洋友邦吐瓦魯國，期間將會晤代理總督邰樂喜(H.E. Teniku Talesi)、新任總理拿塔諾(Hon. Kausea Natano)、副總理陶敏德(Hon. Minute Taupo)、外交部長柯飛(Hon. Simon Kofe)等多名內閣部長，並將視察我國技術團所建的「友誼農場」。

台灣在9月間連續失去索羅門群島與吉里巴斯2邦交國，對台政策不明的拿塔諾隨後在大選勝出，外界一度擔憂吐瓦魯邦交不穩。不過我駐吐大使蘇仁崇已數次與拿塔諾及新內閣成員會面，並公開合照，顯示兩國邦誼穩固。

外交部表示，此行是吐國新任內閣就任後我國官員首次派團赴訪，對兩國邦誼具有重要意義。吐瓦魯國今年9月舉行國會大選，一共選出16名國會議員，之後再由國會議員投票選出新任總理並完成組閣。

外交部指出，中華民國(台灣)與吐瓦魯國建交40週年，兩國高層互訪頻繁。吐國為我國忠實友邦，長年在國際場域積極助我。多年來我與吐國在醫療衛生、能力建構、潔淨能源、農業合作等領域合作密切、成果豐碩，深獲吐國朝野及人民一致肯定與讚揚。

至於此次訪問吐瓦魯有無簽署任何雙邊合作協議或意向書的計畫？外交部亞太司司長葛葆萱今天在例行記者會上表示，這次是吐瓦魯新總理上任、組成新內閣後，我方高階官員第一次去和新朋友見面，「我們先去了解他們希望未來推動那些雙邊合作項目，後續再討論進行，並沒有簽署計劃的安排。」

由於徐斯儉與白宮國安會資深主任博明今年3月曾在索羅門群島會面，極有美國協助台灣鞏固邦交的象徵意義。媒體詢問此次出訪吐瓦魯有無和美方官員一起活動的安排？葛葆萱回應說，「這次沒有這樣的規劃。」

(中時 )