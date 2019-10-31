交通部次長王國材在參與預算審查時，數度拿下眼鏡，揉眼擦臉提振精神。（黃世麒攝）

今年11月登場的世界飛安高峰會（International Air Safety Summit）首度在台北舉辦，交通部次長王國材31日在立法院證實，昔日都會派員參加的陸港澳，這次都沒有報名。

(中時 )