世界飛安高峰會在台舉辦 交通部證實陸港澳缺席 17:482019/10/31 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 交通部次長王國材證實陸港澳缺席今年在台舉辦的世界飛安高峰會。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部次長王國材在參與預算審查時，數度拿下眼鏡，揉眼擦臉提振精神。（黃世麒攝） 今年11月登場的世界飛安高峰會（International Air Safety Summit）首度在台北舉辦，交通部次長王國材31日在立法院證實，昔日都會派員參加的陸港澳，這次都沒有報名。 (中時 ) #交通部 #港澳 #世界 #飛安 #高峰會 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延 是專業評估或政治考量 04:092019/10/27 焦點新聞 平安鹽祭 遊客博杯拚5萬 04:102019/10/27 地方新聞 農委會秀政績 找中華電埋單 04:102019/10/29 政治要聞 5G專頻大突破 延後3年發放 04:102019/10/30 財經要聞 新智慧運輸５年計畫 林佳龍宣布投入60億 04:102019/10/30 財經要聞 宜蘭鐵路高架 林姿妙促通過 04:102019/10/30 地方新聞 西濱快速公路 農曆年前全線通車 04:092019/10/31 金融．稅務 交通部六大新制 11月上路 04:092019/10/31 金融．稅務 政府點火 帶動軌道產業發展 04:102019/10/31 產業特刊 《產業》觀光局紓困旅遊業，展延獎勵貸款年限 07:452019/10/31 財經 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 這張臉害小英民調丟8％ 韓黑教父笑死了 - 政治 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 廟口阿北一句話 網：民進黨老巢要被刨光了！ - 政治 趙少康泣血真心話 網淚喊：拜託藍軍投韓吧！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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