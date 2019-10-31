現代人多外食又不運動，全台約每3-4人就有一人患有脂肪肝，網路上盛傳「每天走一萬步可以消除脂肪肝」，醫師表示，關鍵在於罹患的是哪一種類型的脂肪肝，消除的方式也會隨病因而有所不同，重點並不在於有沒有走到「一萬步」。

聯合《元氣網》報導，大陸三甲醫院副主任藥師方健表示，酒精性脂肪肝，戒酒是改善關鍵；若是因營養過剩引起脂肪肝，減重及加強運動是最好的改善方式，至於每天走一萬步是否就能消除脂肪肝？方健指出，關鍵不在於有沒有走到一萬步。

以脂肪含量超過肝臟重量10-25%的中度脂肪肝為例，運動時心跳應至少達到每分鐘130次，一周運動5次，每次40分鐘以上，而且需要長期堅持，否則過不久又會反彈。此外，脂肪肝大都是因為吃下過多的三高食物導致，因此除了運動，還要少吃高脂、高糖的食物。

方健說，若只是每天慢走一萬步，其實只達到低等強度運動，單靠這樣要消除脂肪肝不太可能。除了選擇適合自己的運動方式、改善飲食習慣，必要時應在醫生指導下配合適當的藥物進行治療，才能加快肝臟脂肪在的代謝，消除脂肪肝。

(中時電子報)