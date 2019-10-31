丁噹日前剛結束11場北中南升級版音樂劇《搭錯車》演出，將在11月16日新加坡星宇表演藝術中心、11月23日馬來西亞雲頂雲星劇場巡迴演出，空檔前回歸歌手身份，昨萬聖節前夕前往校園表演，為了讓學生有難忘萬聖節，花費4個小時精心打扮成性感「小丑女」，讓全場學生嗨到爆，也讓辛苦裝扮的丁噹覺得「一切都值得」。

丁噹用心打扮成小丑女和學生同樂。（相信音樂提供）

化身為小丑女的丁噹，頭髮塗上白色的廣告顏料，仿真度百分百，一上台演唱〈都是月老惹的禍〉時，台下學生早已被她的裝扮所吸引，完全認不出是丁噹，驚訝得說不出話來，回過神後才放生尖叫，看到學生超嗨，丁噹開心地說：「最近我男友《小丑》很紅，太忙了無法來，所以今天由我來和大家見面。」

搭錯車即將前進新加坡馬來西亞。（相信音樂提供）

同場演出的李佳薇，昨在休息室遇到丁噹時更愣了一下，驚喜說：「天哪！真的認不出來妳，難怪妳之前說不要被我嚇到」，也對她的用心打扮稱讚不已。活動結束後光頭髮就得花一小時才能清洗乾淨，但「玩得過癮」的丁噹笑說：「下一次還要再來玩。」

(中時 )