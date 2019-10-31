台中市建設局長陳大田表示，命名活動非常有意義，因為在台中市，一個偉大的城市，必須要有一個好的地景、地標，這一座橋梁建築即將是台中市非常具有指標性的建築。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田31日表示，西屯區中科路銜接水湳經貿園區的豎琴式斜張橋，開放民眾以最多六個字為橋命名，參賽總獎金5萬元，首獎3萬元。（盧金足攝）

這座豎琴式斜張橋含有「台中起飛」與「展翼」的意象，主體純白風格極簡如同「少女的祈禱」。（盧金足攝）

台中市府建設局舉辦水湳豎琴斜張橋全國命名及票選活動。（盧金足攝）

一字千金！台中市水湳新地標、西屯區中科路銜接水湳經貿園區的豎琴式斜張橋，豎琴式斜張橋寓有「台中起飛」與「

展翼」的意象，主體純白風格極簡如同「少女的祈禱」，市府建設局長陳大田31日宣布，開放民眾以最多六個字為橋命名，參賽總獎金5萬元，首獎3萬元，市府廣邀全國民眾來命名拿獎金，讓這座已獲「金安獎」肯定的橋梁，因走氣質路線的豎琴造型外觀，更增添浪漫意象。

為紓解中清大雅交流道及環中路一帶車流，台中市政府建設局規劃中科路跨越台74中清地下道串聯水湳經貿園區工程

，採豎琴式景觀斜張橋設計，「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」其鋼構主塔高達72公尺，跨越台74快速道路，施工上採夜間封閉道路方式進行橋梁吊裝，具高度困難性及挑戰性。

陳大田表示，為採豎琴式景觀斜張橋進行票選命名活動，位在西屯區連接水湳經貿園區、中科基地、中科科學園區的一座不只硬體設備佳，更走氣質路線的大橋，高達72公尺，目前在中部地區，最高的橋梁。

因應橋梁維養，基於未來生命週期安全的考量，市府設計自動安全監測，不會發生像宜蘭蘇澳大橋的公安事件，「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」這座大橋552公尺、9億多的經費，從去年一直到今年即將在12月底完工。

該工程採豎琴式景觀斜張橋設計，由中科路跨越台74快速道路進到水湳經貿園區，主塔垂直高度高達72公尺，採鋼結構規劃，總重達1900公噸，並分8節塊分段吊裝，是國內少見的橋梁工程，雙向共4車道，載重依公路橋梁設計規範設計，每車道可承載活載重達302公噸重。

陳大田表示，命名活動非常有意義，因為在台中市，一個偉大的城市，必須要有一個好的地景、地標，這一座橋梁建築即將是台中市非常具有指標性的一個建築，呼籲全國民眾透過網路，將這座大橋的命名6個字之內，經過評審與開放全民票選，首獎有3萬元的獎金，現在已有很多人想命名「少女祈禱橋」、「豎琴橋」等。

台中市長盧秀燕希望經由互動方式，拉近民眾與市政間的距離，人人發揮創意來挑戰，連參投票民眾都有機會爭取千元禮券。

(中時 )