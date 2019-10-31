美國國務卿蓬佩奧10月30日發表演說，指大陸採取敵對政策，與美國的利益背道而馳。他同時批評美國在貿易政策、人權記錄、南海擴張及台灣問題上不應再「放縱」中國，而是須要正面對抗。他指華府容納大陸崛起，希望大陸可以變得更自由、市場主導，最終實現民主。

繼美國副總統彭斯發表批評大陸政策演說後，蓬佩奧30日在紐約出席保守派智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）的晚宴時，亦談到大陸問題，他表示華府一直珍惜與大陸人民之間的友誼。不過當今的大陸政權，用盡方法挑戰美國和全球，因此美國上下都要一同正面對抗這些挑戰。現在已經沒法忽視美中之間系統上的基本分別，及其引申出來的差別如何影響美國國家安全。

蓬佩奧認為，美國在貿易政策、人權記錄、南海擴張及台灣問題上不應再「放縱」大陸，而是須要正面對抗。他指華府用盡一切方法容納大陸崛起，希望大陸可以變得更自由、市場主導，最終實現民主。他表示，美國總統川普剛上台後，就已經對大陸問題有所警惕，讓美國終於醒覺到大陸如何敵視美國及其價值。

蓬佩奧指，導致目前的形勢不只是大陸的問題，而是華府多任總統和顧問、分析員、學者及歷史學家錯誤理解北京對美國的威脅。不過他認為美國至今都希望與中國建立友好關系。

蓬佩奧稱，川普政府會在貿易及安全等議題上，積極呼籲大陸採取行動，他亦會在未來數月發表連串演講，談及雙方意識形態和價值的競爭，包括大陸利用情報部門在全球發揮影響力的行動、北京方面「不公平並帶掠奪意味」的經濟政策、以及大陸軍事能力超出自我防衛等問題。

對於兩國很大機會簽訂首階段貿易協議，蓬佩奧為此感到樂觀，指協議證明美陸雙方可以在共同問題上合作，不過他仍強調，希望見到大陸可以有一個透明、競爭市場主導的系統，為雙方互惠互利，所以認為貿易協議就是實現這個目標的第一步。

(中時 )