國慶連假時2名外送員發送死亡事故，事後遭認定為僱傭關係，台北市勞動局、桃園市勞動局分別以未在時限內通報為由開罰，也要求外送平台應依勞基法負起補償責任。依法，勞保局也要對其裁罰勞保未投保費用4倍、提繳勞退等，但公司未提供薪資明細，勞保局也發公文要求提供，確認後會開罰。

據勞動部掌握，foodpanda有約2萬名外送員、UberEATS有1萬6千名外送員，占總體食物外送員人數45129人比例超過一半。而先前台北市勞動局、桃園市勞動局分別認定因意外死亡的勞工與平台業者屬僱傭關係。

依勞保條例規定，投保單位未為其所屬勞工辦理投保手續者，按自僱用日起，至參加保險之前一日或勞工離職日止應負擔之保險費金額，處四倍罰鍰。勞工因此所受之損失，並應由投保單位依勞保條例規定給付標準賠償。

勞保局表示，先前針對foodpanda曾查核，但公司未提供薪資明細，要求勞保局發公文，待確認投保級距後即可開罰；而UberEATS則確認公司名稱，待確認薪資明細後，也會依勞保條例開罰。

(中時 )