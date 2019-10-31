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誰也沒想到勇士新主場大通中心球迷，竟然賞給自家球隊響起如雷噓聲！勇士首節防守崩盤，竟讓太陽首節打出誇張21比0攻勢，勇士終場110比121慘遭太陽修理，更糟糕的是，明星控衛柯瑞竟在第3節左手骨折退場，目前歸期未定。

勇士首節就被太陽三分砲火轟到體無完膚，徹底展現他們在防守上的大問題，太陽首節就打出誇張21比0猛攻，轉眼擴大領先到20分以上，更在首節投進7顆三分球，來到次節，太陽更把領先擴大到30分以上，勇士完全被打傻了。

可是勇士更不想看到場景，卻在第3節還剩8分31秒發生，柯瑞切入上籃時重摔倒地，還被太陽中鋒貝恩斯直接壓到身上，造成左手第二掌骨骨折，讓他只能直接退場接受治療，儘管勇士末節一度縮小差距到11分，卻也挽回不了場上頹勢。

歡度自己23歲生日的太陽射手戴文布克，全場投21中10，含三分球投10中6，貢獻全場最高31分，用客場勝利當作自己最棒生日賀禮，貝恩斯也拿24分、12籃板及7助攻，薩瑞奇16分、9籃板，盧比歐14分、7助攻，歐布雷11分。

勇士則以帕斯卡20分最高，葛倫羅賓生17分居次，羅素15分、6助攻與6籃板，沒想到勇士雖迎來主力中鋒考利史坦的傷癒復出，卻賠上柯瑞左手骨折的更慘代價，如此一來，勇士球迷很可能今年都沒法看到「浪花兄弟」上場了。

(中時電子報)