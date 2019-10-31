香港立法會飲食界議員張宇人今接受電台節目訪問表示，飲食業界生意由6月連串示威活動後開始出現單位數字下跌，至10月跌幅已達五成。他指出，港鐵近日提早停止營運，拖累餐館及酒吧等夜市生意，公宅餐廳和南區業界跌幅則較小。他又引述蘭桂坊協會主席盛智文指，萬聖節生意下滑20％至30％。

張宇人指出，受近期社會事件影響，飲食業界由6月開始出現單位數字生意下跌，10月更跌至50％，生意大減一半。對於港鐵提早停止營運，他說，必然帶來影響，食肆及酒吧等夜市生意大受影響。今年萬聖節的生意更惡劣，他引述盛智文說，生意下滑兩、三成。

他說，政府推出措施，在牌費及租金減免對飲食業有幫助，並認為李嘉誠基金會為中小企解決燃眉之急的「應急錢」計劃，既簡單、實際，處理又寬鬆，最緊要發錢速度快，大受業界歡迎，申請反應熱烈，他指，稍後將在報名前舉辦大型講座為業界介紹詳情。

有元朗餐館負責人表示，港鐵近日提早收車，每晚大概9時便變得水靜鵝飛，生意額至今下跌3至4成，幸獲業主減免部分租金。他又希望銀行加快貸款申請程序。

(中時 )