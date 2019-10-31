國民黨議員在議會質詢，拿起「道消魔長、警察難為」、「嚴以律警、寬以待暴」、「公權力難張、治安有漏洞」、「正義不敵司法、社會難安」等訴求，圍住方仰寧一起合影，方仰寧表情嚴肅。（吳敏菁攝）

謝典林怒指沒舉行就搶著發言，鬧什麼鬧。（吳敏菁攝）

太陽花學運國賠案在彰化縣議會也掀起混亂的波濤，議員鄭俊雄質詢指出，警察是維護秩序還要賠人家有理嗎？國民黨議員大喊無理，並拿出準備看板衝前和警察局長方仰寧合影，引起議員吳韋達質疑警察權濫用怎麼辦？民進黨議員台下也高呼司法獨立，議長謝典林在主席上怒拍桌，喊鬧什麼鬧，要表態可以舉手發言啊！氣氛火爆又尷尬，議員紛紛緩頰先休息五分鐘，化解僵局。

今天議會定期大會縣長施政報告後，緊接著議員質詢，議員鄭俊雄質詢時拋出看到了台北法官判決太陽花學運北市警察局為賠償義務機關，非常沉痛，警察是執法公務人員，依法行政、執法公立，民主立法院，被人家佔領，警察維護秩序還要賠人家有道理嗎，這樣有道理嗎？台下議員紛紛高喊：「沒道理」。鄭俊雄要太陽花最支持的彰化警察局長方仰寧說一下。

議員劉淑芳也拿出準備的看板對鄭俊雄說，「這本來我要質詢的，借你用好了」，國民黨議員聲氣相通，霎時紛紛聚在一起拿著「道消魔長、警察難為」、「嚴以律警、寬以待暴」、「公權力難張、治安有漏洞」、「正義不敵司法、社會難安」等訴求，圍住方仰寧一起合影，方仰寧表情嚴肅。

國民黨議員紛紛不滿正義不敵司法，社會要保護警察，高喊支持警察，依法行政，捍衛司法中立，時代力量議員吳韋達則提出質疑，如果警察權濫用了，怎麼辦？民進黨議員尤瑞春、黃盛祿也舉手抗議，高喊司法中立。兩方立場互喊，場面霎時混亂。

議長謝典林在台上動怒，指著黃盛祿等表示，「你們要表態可以，可是你們有申請？」、「你們可以來啊！但是有舉手嗎？我會不讓你們講嗎？炒什麼，就會一直鬧、鬧什麼？」

黃盛祿抗議，「我們講一下，你就形容是鬧？」謝典林拍桌，怒嗆「人家表態人你們鬧什麼？你們也可以自己來表態啊，現在是鄭俊雄的質詢時間啊？」議員劉淑方緩頰，要按照序問題啦，尊重每一個人，建議先休息五分鐘好了，謝典林敲槌，場面平息。

民進黨議事黨團在事件過後也提出聲明表示，「我們支持並主張警察依法執行公權力，都應有行動準則並保持行政中立。我們認同並相信台灣司法能夠公平、公正的給予這個案件最適當之判決。我們堅決的守護台灣這個民主自由國家，人民皆能享有言論、集會自由」。

方仰寧事後表示，「訴訟賠償的對像是機關並非我個人，所以我未便表示意見，但是如果能夠上訴尋求其他法官的見解，讓真理真相越辯越明，對司法論辯也未嘗不是一件對的事」。

(中時 )