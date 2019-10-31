電商年度盛會雙11強檔登場！網路家庭（8044-tw）整合集團資源，啟動「ONE PChome」集團聯手迎戰雙11，旗下PChome24h購物重磅攜手中華賓士，線上獨家銷售全新CLA 200 Coupe新世代轎跑車，顛覆汽車交易市場行為前所未有的超狂優惠，推出「一站購足狂降破億」首波強勢大檔，匯集百大知名品牌，打造十二大主題商品會場，攜手Apple、小米、碧兒泉等一線直營品牌活動強勢開賣獨家優惠品，逾500萬種商品全面下殺1折起！此外，今年PChome24h購物也擴大銀行合作優惠規模，支援36大銀行最高回饋34,400，不僅挑戰最多合作銀行數且最高還可分30期0利率，刷花旗PChome Prime聯名卡還享有最高22%回饋，同時也獨家推出儲值購物限量方案狂賺千萬加碼金方案，還提供7大行動支付聯合加碼20%回饋選擇，11/1更結盟LINE購物加碼5%快閃3小時，讓消費者聰明血拼賺優惠，打造全台電商2019雙11最超值的狂歡盛宴。

PChome24h購物每年雙11活動積極挑戰突破，網路家庭執行長蔡凱文表示：「PChome秉持著開放合作的信念，對外強勢聯手知名品牌也持續自我挑戰，擴大延伸消費場域，讓消費者可以從線上買到線下、從台灣買到海外跨境商品。今年雙11活動我們除了獨家引進中華賓士CLA 200 Coupe新世代轎跑車、日本直送麝香葡萄、星夢郵輪套裝行程以外，也推出了本土美妝業者的獨家商品，以及代購日本東京在地的甜點美食，PChome24h購物今年雙11活動積極打造多元消費方案和專屬優惠選擇，滿足消費者一站式購足食衣住行育樂的360度生活需求，我們相信，雙11購物節不僅已經成為網路購物金額成長的新指標，也將成為全台消費者年終採購的代名詞。」根據GFK及Nielsen調查，網家全品類年成長率超過30%，遠高於全市場(實體+虛擬通路)年成長約1.4%，鎖定消費者在雙11的3C搶購潮、家電換機潮與生活日用品囤貨潮，PChome24h購物以銷售動能強勁的一線直營品牌輪番上陣。

今年雙11期間，PChome24h購物獨家聯手中華賓士推出線上概念店，主打全新大改款CLA 200 Coupe新世代轎跑車，消費者可享有更划算的付款方案，體驗高規格的頂級享受，刷卡一次付清免手續費，或享158萬30期0利率分期方案，最高可分72期，也可於PChome24h購物先儲值160萬、賺取高達9萬現金積點，再刷28萬可獲得2萬元刷卡金回饋，選擇Pi拍錢包玉山信用卡2.5%回饋4萬以上P幣，買車加碼贈18,800P幣，立刻現省16萬8千元，週四購買也可刷花旗PChome Prime聯名卡享6%回饋省更多，顛覆傳統汽車買賣市場的購買模式，讓消費者有感省最大，勢必掀起購車市場2019年最夯的話題熱潮！

此外，今年雙11活動，PChome24h購物瞄準女性消費者，也聯手台灣本土知名美妝品牌──86 小舖、台灣本土第一指彩品牌UNT，以及 PayEasy旗下的BeautyMaker、BeautyEasy，透過各品牌獨立的特色與共通的資源，首波開賣超過5,000個商品，多組人氣爆款商品，限量下殺優惠，積極搶攻愛美女性客層，預計未來將聯手更多美妝同業進軍國際市場，為台灣美妝電商市場打造「美妝聯盟」。同時，PChome24h購物今年也盛大開幕「提提研TTM」美妝館，號稱「征服法國的台灣面膜」，累積六年獲得英國Pure Beauty Awards肯定，將以最實惠的價格，讓消費者搶先體驗高品質的面膜新品。

除了拚最齊商品備貨及最強促銷優惠，今年也獨家洽談有史以來的最高回饋，祭出「7大行動支付聯合加碼回饋20%」+「36大銀行最高回饋34,400」+「30期0利率分期方案」+「儲值購物限量加碼金高達千萬」+「刷花旗PChome Prime聯名卡最高回饋22%」五大利多。此次也推出PChome「雙11獻禮」抽獎活動，獎品總價值超過百萬，與全民同樂，炒熱雙11氣氛。

【雙11首波六大消費亮點】亮點一 精選3C知名直營品牌活動週優惠滿檔Apple全系列商品享優惠，11/1起 iPhone 最多狂降3,401元、 2018 iPad 指定品8,990元、AirPods 2019款指定品超值降千、Apple Watch Series 5新品下殺。ASUS品牌全場77折起，PChome獨家機ZenBook 雙11搶先殺6,000元，免2萬超級好入手價！小米推出Redmi Note 8 Pro 特價6,599元起、小米空氣淨化器3全新升級觸控OLED螢幕只要4,495元，全品項明星商品最高再折500。還推薦Herman Miller SAYL 工學椅，現省8,701元再送螢幕支架，HP ENVY x360 13.3吋翻轉觸控筆電狠降5千送觸控筆，等多重好康吸引消費者在雙11掃貨，荷包更精省。

亮點二 快消品一次備齊超好買！經典大牌45折起即日起至11/7，金百利旗下知名品牌──舒潔、好奇、可麗舒、靠得住等，搶先祭出雙11全場最低45折起滿額再折111元、舒潔衛生紙平均單包只要10元、靠得住衛生棉、滿499元現折100元，嬌聯滿意寶寶5折起、滿意寶寶輕巧褲單箱888元、蘇菲衛生棉指定商品買一送一。還有今年結盟的萊雅集團碧兒泉BIOTHERM全館強檔65折起，男仕旗艦館開搶週年慶明星組合，消費滿千現折111元，滿額加碼再抽小米電磁爐與湯鍋定製組。

亮點三 美妝聯盟獨家優惠 11元限定商品限量開搶！美妝聯盟首波端出團購熱銷的愛康衛生棉任選3件111元，11/7當天限量搶購11元的MAYBELLINE輕柔眼唇卸妝液。另時尚美妝分會場也祭出天天瘋搶11元起活動，包含台灣品債歐萊德臉部保養體驗1日組、《韓國FOODAHOLIC》護手霜 100ml只要11元，另有熱騰騰新品LANCOME蘭蔻超未來肌因賦活露下殺6折，經典品牌+驚喜價格，絕對是廣大女性好友們年度囤貨的最佳時機！

亮點四 提提研推「25歲微抗老」雙11限定加碼送！提提研TTM雙11主打肌能無限Lulu代言愛用組優惠64折，內含水潤再生、淨透光感、緊緻抗痕三款肌能面膜，三種願望一次滿足，採觸感舒適的厚布膜，服貼臉部、打造勻亮光澤肌，其中緊緻款有別於市場僅針對35~45歲的熟女年齡層為主要客群，是特別為小資女設計「25歲後的第一片微抗老面膜」，以雙重葡萄花萃取，有效修護、淡化細紋，還有依外出業務、內勤行政、燒腦主管等四大族群搭配的優惠組合，為忙碌的上班族省下挑選時間，任選特惠組均一價590元，11/30前消費滿999元即贈保濕護唇蜜壹支，滿1,699元再送提提研手提袋。

亮點五 全站單筆消費滿1,111元，超過百萬大獎等你拿！此次也推出PChome「雙11獻禮」抽獎活動，與全民同樂，炒熱雙11氣氛，11/21前，全站單筆消費滿11,111元，可參加「購物有禮抽汽車」，把最大獎三菱Colt Plus開回家，還有機會抽中全台遊樂園門票，11/1~11/30於PChome24h購物APP下單消費滿490元，還有機會獲得999純黃金條塊，總價值超過百萬的大獎等你拿, 打造PChome24h購物好買、好省、好玩且規模最大的雙11活動。

亮點六 全台電商唯一演唱會 11/10晚間登場連續第三年盛大舉辦全台電商唯一的演唱會「2019 雙11 PChome來了」，今年重磅邀請金曲歌王蕭敬騰、歌后徐佳瑩、人氣男神畢書盡、小宇(宋念宇)、陳彥允、李玉璽、RayRay，以及知名韓國團體Oh My Girl、VERIVERY等藝人齊力開唱，可透過9大頻道直播觀賞全程Live演出，盡情享受狂熱的雙11購物體驗。

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