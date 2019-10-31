台中市警方選前強力查賭，刑事警察局與市警4分局日前查獲，40歲楊姓男子經營賭博網站集團，藏身於南屯區1棟小公寓內，賭資高達65億6794萬元，賭客若贏得彩金，經人頭銀行帳戶線上轉帳匯入；警方查扣網路賭博及洗錢犯罪使用之電腦主機5台、手機及SIM卡1批及金融卡等贓證物，全案依賭博罪嫌將楊等4人移送偵辦。

警方表示，楊姓主嫌承租小公寓當成機房及水房，聘請3名員工，自2018年底架設4處簽賭網站，提供民眾線上簽賭，賭客贏得的彩金均透過該集團提供的人頭銀行帳戶，線上轉帳匯入，楊嫌則是從中抽取傭金，短短從去年底至今，警方從集團帳冊中發現，賭客簽注賭金竟達65億餘元，數字相當驚人。

警方指出，選舉逼近，候選人民調數字滿天飛，不法份子趁機操作「賭盤」，選前擴大查賭，自10月22日連續7天執行「查緝賭博專案行動」，出動886名警力、掃蕩97處，查獲職業賭場共4件41人、六合彩簽賭23件27人、運動簽賭5件10人、網路賭博36件126人、其他12件85人，合計破獲80件289人、查扣賭金20萬1600元。

台中市警察局呼籲，2020年為大選年，為防止選舉賭盤影響大選公平與公正性，取締賭博為警方執法的重點工作之一，選前將持續執行查緝賭博行為，以有效淨化選前社會治安環境，不法份子切勿以身試法。

(中時 )