大陸國產航母與印度航母戰力比較

印度媒體報導美太平洋艦隊司令阿奎利諾(John Aquilino)上將在訪問印度時，就中共軍力擴張的威脅對印度公開示警，他表示，中共核潛艦曾多次在印度洋出沒， 未來勢必將航空母艦部署到印度洋，衝擊南亞的安全形勢，美印必須加強海上軍事合作，在美印太戰略下防範中共軍力在印度洋擴張。

《環球時報》引述印媒《印度斯坦時報》與《新德里電視台》報導，阿奎利諾對印度示警表示，中國大陸是世界上建造軍艦速度最快的國家，未來一定會在印度洋部署航母戰鬥群，這反映出中共希望在更廣闊區域開展軍事行動。

配備在航母編隊中大量先進的導彈驅逐艦令美國與印度擔憂。（圖／新華社）

印度指出，中共已經在「非洲之角」吉布地建立一個完整的軍事基地，並以反海盜的名義，積極部署包括驅逐艦和護衛艦在內的先進戰艦。中共新建的052D型驅逐艦和054A型護衛艦，裝備的反艦導彈越來越先進，還向巴基斯坦等國出口先進護衛艦，其軍艦的技術得以在南亞擴散。

此外在過去10年裡，中共核動力攻擊潛艇也曾在印度洋出沒，印度海軍曾跟蹤過這些潛艇，並與美國海軍密切合作，收集中共軍艦在印度洋海域的即時移動資料。阿奎利諾認為，中共潛艇在印度洋的出沒「不會停止」，在未來幾年只會進一步擴大。他並且說，中共在印度洋周邊開建的許多設施雖然屬於經濟投資範疇，但都帶有「絕對的軍事意圖」。

報導表示，阿奎利諾訪印期間，極力鼓動美印加強海上聯合防衛。他與印度軍方高層討論了如何加強美印海軍合作、增加兩國海軍之間的資訊共用、優化一體聯合等內容。目前美印之間已有常態性馬拉巴爾(Malabar)聯合演習與防務協作機制，印度亦陸續向美國購入包括P-8I反潛巡邏機在內的先進裝備，以增強對他國潛艇在印度洋活動的偵察能力，美國藉此協助印度海軍發展先進偵察技術，以此強化美印海上偵察監控合作。

上海復旦大學海權專家楊震表示，印度洋是國際水域，大陸航母以及航母打擊群不是「宅男」，在印度洋無害通過也很正常。美海軍高官故意在印度炒作「中國航母未來將進入印度洋」，全然不顧美海軍航母也經常出沒印度洋，並在印度洋英屬迪亞哥加西亞島(Diego Garcia)有龐大完善的基地，雙重標準令人難以置信。其主要目的還是製造話題、挑撥離間，把印度綁上美方一些人遏制中國的戰車，為圍堵中國大陸找藉口。

(中時電子報)