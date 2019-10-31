國民黨總統參選人韓國瑜近來勤跑基層，向高雄告假後就開始了他的「土地傾聽之旅」，從南到北體察民情、傾聽民意，並不時拋出政見，維持聲量；但在傾聽之旅中，卻不見國民黨大咖在韓國瑜身旁助陣，國民黨內「不團結」的氣氛讓前國民黨員鄭佩芬相當不滿，表示若有機會的話，她的「一票」肯定會投給韓國瑜！

鄭佩芬在政論節目上表示，國民黨主席吳敦義現在的行為實在是太誇張了，不僅在韓國瑜全台跑透透時沒有給予支援，更「擁不分區名單自重」，這讓韓國瑜在地方無法伸展手腳；吳敦義曾透露將把自己排進不分區名單更是讓鄭佩芬傻眼，她表示，國民黨歷史上「從來黨主席沒有把自己放到不分區裡面的」。

鄭佩芬表示，韓國瑜是國民黨30年以來最強的戰將，他一個人就把國民黨丟掉20年的高雄打回來，現在又用這一套戰法進攻總統大位；鄭佩芬預言，韓國瑜接下來肯定會轉打國民黨黨主席大位，雖然鄭佩芬現在被開除黨籍了，但她坦言，如果她能投票，這一票肯定會投給韓國瑜。

(中時電子報)