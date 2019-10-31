吳小妹出生後眉骨凹陷、頭又高又扁，進行手術後頭型已恢復正常。（長庚醫院提供）

長期擔任發展遲緩兒童基金會社工的吳媽媽，在女兒吳小妹出生後，發現她的眉骨凹陷、頭又高又扁，最終確診發生率僅2.5至15萬分之1的多條顱縫早閉症。醫師為寶寶鋸開頭骨，趕在大腦發育黃金期前把頭骨擴張，盼讓吳小妹正常長大。

人類頭骨上的顱縫分為前額顱縫、冠狀顱縫、矢狀顱縫及人字顱縫，其中前額顱縫約在出生後7至8個月癒合，其他則是成年之後才會癒合。任何一個顱縫提前癒合，即為顱縫早閉症；多個顱縫提前癒合，即稱為多條顱縫早閉症。

林口長庚醫院小兒顱顏外科主治醫師盧亭辰表示，顱縫早閉症發生原因不明，在亞洲的發生率約萬分之3，台灣1年約有20-30例；多條顱縫早閉症較少見，部分是基因突變造成，個別發生的機率僅2.5至15萬分之1，台灣每年僅1-2例。

盧亭辰表示，令人擔心的是，這類寶寶會因為頭骨無法正常生長擴大，影響腦部發育，甚至可能造成水腦症、小腦脫垂、眼框骨過窄造成眼球突出、臉部發育不良造成呼吸道狹窄而出現睡眠呼吸中止症等。而克魯松氏症、愛伯特氏症，Pfeiffer氏症候群等罕病，都屬於多條顱縫早閉的疾病。

以吳小妹為例，媽媽看到她眉骨凹陷、頭既高且扁，跟其他寶寶不一樣。因接收過不少醫療新知，她及早帶女兒治療。在長庚醫院公益基金、羅慧夫基金會的資助下，吳小妹在10個月大時接受手術，讓頭型恢復正常。半年後，需再進行前額塑型手術，才完成全頭顱骨的治療。

盧亭辰表示，多條顱縫早閉症患者往往因腦壓高、頭骨薄，不會在1歲前就進行頭骨擴張手術。然而1歲以前，寶寶大腦會成長3倍，是腦部發育的黃金期，透過頭顱擴張牽引器的協助，可將手術提早到6個月到1歲間，讓腦部正常發展。

在手術的過程中，醫師會將頭骨鋸開，植入頭顱擴張牽引器，讓頭骨慢慢生長，幾個月後取出牽引器，寶寶也需持續追蹤至18歲。盧亭辰提醒家長不要沮喪，經過治療的寶寶還是可以和一般孩子一樣，有個快樂童年、可期待的人生。

(中時 )