桃園市2名少年18日結伴出遊，不料行經苗栗西湖台1線北上119.6公里處時，疑似路況不熟加上精神不濟，先後自摔，就醫後無大礙。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

桃園市19歲何姓及20歲劉姓少年，18日結伴騎乘機車出遊，行經苗栗縣西湖鄉台1線北上119.6公里處時，疑似路況不熟加上精神不濟，先後自摔，西湖鄉代會副主席古秋雲路過，發現2年少年出車禍，趕緊報警並協助就醫，所幸2人檢查後僅受輕傷，尚無大礙。

何、劉2名少年18日上午從桃園市，1人騎1台機車出發，南下到嘉義遊玩，2台車一前一後騎乘，晚間8時許返程途中，北上行經台1線119.6公里處，騎乘於後方的劉姓少年，因路況不熟、精神不濟，機車愈騎愈靠路旁排水溝，驚見快墜入時，趕緊煞車並拉回龍頭，人車因而慘摔路肩。

何姓少年表示，當從後照鏡看見劉摔車後，為了想幫他起身，也立即將機車掉頭，但疑似因轉彎幅度過大，也不慎「犁田」，2人躺在路面一時無法動彈，幸好有好心人幫忙。

西湖分駐所所長姜名旂表示，員警獲報緊急到場救援，確認何、劉2人均無酒駕，經就醫包紮後2人傷勢無大礙，凌晨1時許，完成交通事故辦理程序，但因他們的機車均已無法騎乘，警方協助招呼計程車，讓他們先返家讓親人放心，待隔日再來處理機車修復事宜。

通霄警分局呼籲民眾，切勿疲勞駕駛，行經路況不熟路段，建議減速慢行，爭取更多反應時間，避免危及自身及他人用路安全，另外，可下載內政部警政署警政服務系統app，內建協助招呼計程車等服務，提供民眾參考使用。

(中時 )