近日在吉里巴斯遭軟禁2天的澳洲時事節目記者今天被遣返。吉里巴斯指控他們沒申請採訪許可。英國衛報日前報導，他們此行是採訪吉里巴斯與台灣斷交、改與中國建交的議題。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲九號電視台節目「六十分鐘」記者巴特列（Liam Bartlett）與製作團隊共5人早上已從吉里巴斯離境。他們在吉里巴斯被軟禁在飯店2天。

報導引述吉里巴斯政府發言人指出，當局發現巴特列等不實申報入境目的、提供誤導資訊後，29日將他們軟禁在飯店，他們違反入境許可，非法停留，離境前都須待在飯店。

這名發言人說，在該製作團隊抵達前已告訴他們要申請拍攝許可，但他們沒有，在海關時謊報入境目的。

九號電視台一名發言人告訴ABC，該製作團隊相信可以在吉里巴斯申請落地簽，整件事是雙方的誤解。

英國衛報昨天報導，巴特列等人到吉國是要採訪關於吉里巴斯在9月20日決定將邦交由台灣轉向中國的議題。

報導引述吉國不具名官員指出，他們28日抵達吉國後，被告知只能待飯店，因為他們沒有適當的採訪許可，當局發現他們29日在拍攝已關閉的台灣館處，要求他們回到飯店。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，根據吉國政府網站，外國人到吉國從事拍攝或研究活動，必須填寫13頁的申請表，入境前必須拿到許可。根據澳洲新聞網了解，申請者可能會被要求支付3000澳幣（約新台幣6萬3000元）的費用。

吉里巴斯去年1月發生一起超載渡輪沉船意外，造成95人喪生。事件後吉國就嚴格管控媒體簽證，去年紐西蘭媒體Newshub前往吉國採訪時也曾被拘留。

(中央社)