男昨深夜高美溼地尋短 今尋獲屍體 13:502019/10/31 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 曾姓男子屍體在大甲溪出海口找到。（讀者提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市46歲曾姓男子昨天深夜騎機車外出失聯，家人發現尋短遺書緊急報案協尋，在調閱相關監視畫面後，發現往高美溼地方向行駛，台中市清水警分局、第三岸巡等相關單位漏夜搜尋未果，早上繼續搜尋，11時許在大甲溪出海口發現屍體，目前交由警方處理。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #發現 #深夜 #搜尋 #台中市 #屍體 也許您會感興趣 推薦閱讀 輔選大將賴溪松車禍亡 盧秀燕不捨 13:352019/10/27 政治 奪台中市金手獎 勤工深耕堆高機特殊設備 獲肯定 04:102019/10/28 產業特刊 圍棋運動賽 560選手一較高下 04:102019/10/28 地方新聞 毛警官愛聽玖壹壹 緝毒執勤好給力 10:582019/10/28 社會 台中市政府開罰中火6千萬 台電：不排除行政救濟 11:442019/10/28 財經 禮義廉恥不能忘！ 盧秀燕宣誓推台中市校園品格教育扎根 13:082019/10/28 生活 盡情跑跳碰！中市體育嘉年華11／9大甲登場 14:292019/10/28 體育 點亮台灣燈會 台中市免費掛燈飾 一株行道樹省2000元 14:072019/10/29 生活 馬路上的「無名英雄」！台中市府表揚優良計程車駕駛 14:492019/10/29 生活 一瓶黑豆醬油花費400天釀造 真厚工 21:402019/10/29 生活 社會熱門新聞 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 攜箭搭高鐵被請下車 怒告高鐵董事長等4人 - 社會 桃園某校網傳疑似霸凌 校方處理中 - 社會 鶼鰈情深 黃河明妻子沈啟為我首位女民航局長 - 社會 罵陳明文「臭卒仔」被告 林國慶請法官直接判 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。