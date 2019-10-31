台中市46歲曾姓男子昨天深夜騎機車外出失聯，家人發現尋短遺書緊急報案協尋，在調閱相關監視畫面後，發現往高美溼地方向行駛，台中市清水警分局、第三岸巡等相關單位漏夜搜尋未果，早上繼續搜尋，11時許在大甲溪出海口發現屍體，目前交由警方處理。

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