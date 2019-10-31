台南市政府牽線，台南農產品再度進軍加拿大。（劉秀芬攝）

台南市政府牽線，台南農產品再度進軍加拿大。（劉秀芬攝）

繼今年9月將文旦、芒果、火龍果等農特產品銷往加拿大，台南市政府農業局31日宣布，國華台灣食品公司再次採購40呎貨櫃的台南農產品銷往加拿大，其中東山青皮椪柑首次外銷加拿大試水溫，台南市長黃偉哲也對銷售成果樂觀期待。

國華公司此次採購內容包括1萬5000公斤的台南東山青皮椪柑、柳丁及太康有機農場的火龍果720公斤、學甲大西瓜1000公斤、麻豆大白柚、關廟麵等共計18.57公噸。

黃偉哲表示，這次的主力產品是青皮椪柑、柳丁、火龍果、大白柚，其中太康有機農場生產的火龍果，從頭到尾不用化學肥料與農藥，相信送到加拿大一定能通過他們嚴格的檢查，青皮椪柑在華人市場很暢銷，大白柚更是退火氣，柳丁可以跟他們的sunkist來PK一下，一定是不會輸人。

台南市政府農業局表示，台南市9月於加拿大國華超市辦理「台南文旦暨農產加工品展售會」，在國華旗下超市通路20個銷售據點販售台南農產及加工品，後來又追加兩次空運火龍果和芭樂及100箱紅柚，銷售熱絡。

國華董事長周怡華表示，這次40呎貨櫃農產有8成都已經被預購，今年首次引進麻豆紅柚，銷售成績超乎想像，一天就被搶購一空，明年預計採購一個貨櫃的紅柚因應需求。

(中時 )