美國職籃明日上午09:30即將上演金塊作客鵜鶘的精彩戲碼，金塊上一季例行賽拿到54勝28敗的亮眼佳績排名西區第二，只不過28場敗仗之中就有21場來自客場，金塊在主、客場作戰勝率差異高達34%(主場83%、客場49%)，如今即將在客場與今年暑假大換血的鵜鶘一較高下，兩隊會擦出甚麼樣的火花呢？

塞爾維亞中鋒約基奇(Nikola Jokic)是金塊隊的核心人物，上季場均20.0分10.8籃板7.2助攻以及1.4抄截四項數據都是全隊最高，如果可以金塊大多會選擇在進攻端放慢腳步執行陣地戰，如此才能發揮出約基奇能攻擅傳的最大功效；鵜鶘與上一季相比主力只保留哈勒戴(Jrue Holiday)，從湖人換來鮑爾(Lonzo Ball)、英格拉姆(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)三名年輕好手，並納入原爵士前鋒菲爾斯(Derrick Favors)，鵜鶘時下的陣容充滿活力且擅於單打，進攻只要有機會必會優先往前推進執行快攻。

翻開兩隊開季表現，金塊目前3勝1敗，場均得分不到106維持上季節奏緩慢以防守致勝的方針，4場與對手的分差都不到10分；鵜鶘雖然開季慘遭四連敗，但球迷不用太過擔心，那是因為鵜鶘開季的賽程太過艱辛所致，開幕碰上上季冠軍暴龍，再來是聯盟西區獨行俠、火箭和勇士三支勁旅，難得的是鵜鶘面對強敵展現韌性緊咬比分，與暴龍打入延長賽最後相差8分，剩下3場分差都在5分之內。鵜鶘不同於慢郎中金塊，攻守節奏極快，場均與對手得分總和超過249分！

金塊得分火力有限不容易拉開與對手的比分差距，再加上鵜鶘充滿韌性的打法，本役首推鵜鶘受讓過盤！大小方面兩軍快慢分明，推測全場節奏會掌握在經驗較佳的金塊手中，因此小分機會較濃。

(中時電子報)