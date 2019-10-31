行政院會今日通過主計總處編具的「新式戰機採購特別預算案」，歲出編列2,472億元，包括發價書採購項目，如新式戰機、航電系統等，共2,467億元，以及國內配合款5億元，含換裝訓練、飛行員出國訓練等。以舉借債務2,322億元，及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。

行政院長蘇貞昌表示，感謝立法院朝野立委的共同支持，「新式戰機採購特別條例」已於10月29日三讀通過，總統公布生效，賦予本次我國向美國採購66架F-16V（BLOCK 70）戰機預算編列的法源依據，讓國軍得以快速形成戰力，強化我國空防。

近年在蔡總統領導及各部會努力下，台美關係穩健提升，40年來最佳，美國參議院也通過「台北法案」。美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，同意供售新式戰機，再次顯示我國是美國「印太戰略」中重要的安全伙伴，有助於共同維護台海安全與區域和平穩定。

本次美方同意供售之新式戰機，除有助提升我國總體防衛作戰能力，並可藉由合作機制，落實關鍵技術轉移，請國防部及經濟部積極爭取，整合國防科技工業與民間產業資源，以提升國內整體技術能量，強化我科技實力，增加國家整體競爭力。

為及早與美方完成簽約，本特別預算函請立法院審議後，他也會到立法院進行報告及答詢，請國防部、主計總處積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成法定程序，請朝野立委共同支持。

主計總處表示，「新式戰機採購特別條例」第4條支應新式戰機採購所需經費上限、來源與預算編列方式及舉債額度限制的規定如下：?一、該條例所需經費上限為新台幣2,500億元，以特別預算方式編列，其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制。但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，以總預算方式編列。?二、所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理；其每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第5條第7項規定之限制。中央政府總預算及特別預算於本條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數之15％。

主計總處指出，依上述條例規定行政院本年10月18日核定之「鳳翔專案」整體獲得規劃書修訂案以及發價書草案，整編新式戰機採購特別預算案，內容摘要如下：一、歲出部分編列2,472億元，包括：（一）發價書採購項目2,467億元：依美方提供發價書採購項目，包括籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等，所需經費80億美元，折合新台幣2,467億元。

（二）國內配合款等5億元：辦理新式戰機採購訪廠、駐廠、專案管理、接裝換訓及飛返派員出國計畫等所需經費2億元，以及相關專業服務、配合款、國內報關及國外裝備運載等所需經費3億元。二、以上所需財源共計2,472億元，以舉借債務2,322億元及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。?主計總處表示，新式戰機採購計畫預期效益如下：一、本型戰機籌獲後可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空。二、藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量。三、持續鞏固台美安全夥伴關係，強化雙邊合作。

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