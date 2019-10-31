行政院長蘇貞昌今日於行政院會聽取交通部「西濱快速公路周邊效益行銷串聯」報告，蘇貞昌宣布，台61線西濱快速公路自民國81年起推動辦理，歷時27年，耗資1,500億元興建，沿著台灣西海岸，北從新北市八里，南至台南市曾文溪橋，全長308公里。全線除新竹鳳鼻至香山段外，將於明年春節前完工通車。

蘇貞昌指出，西濱快速公路是一條充滿文化、生態元素的公路，政府應透過行銷，讓國人瞭解、善加利用，打造成為獨特的公路品牌，不僅具備交通功能，也增進民眾對自己土地的認識及認同感，也有助於提升西濱快速公路周邊地區的觀光及產業，請交通部以此為目標持續努力。

同時，西濱快速公路串聯西部地區重要港口與觀光休憩景點，融合沿線自然生態、歷史人文及產業活動，在工程與生態間取得平衡，多處交流道與景觀橋的設計更是別出心裁且具故事性。一條公路可結合世界級的濕地景觀、無形文化資產、不同樣態的產業活動，在世界上相當獨特。

蘇貞昌並肯定交通部及公路總局近30年來投入大量人力、物力，費盡心力，展現具體成果。

交通部表示，台61線興建過程中，見證了台灣濱海的社會發展。隨著公路建設即將完工，西濱快速公路得以串連起沿線大甲脊背景觀橋及七股交流道等特色工程、連結沿海高美濕地及曾文溪口溼地等自然生態及各種濱海風光、傳承白沙屯媽祖及王爺信仰歷史人文、帶動藺草及海牛採蚵等產業活動。

(工商 )