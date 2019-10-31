高雄巨蛋周五登場，隨著日圓走跌，預料遊日行程將吸引民眾目光。（柯宗緯攝）

日圓匯價持續走跌，現在遊日本最省錢！高雄巨蛋國際旅展11月1日起一連4天登場，國內住宿祭出最低價3.3折起，國外「沖繩5日自由行」也只要8999元起；若哈日族拿5萬台幣兌換日圓，與8月13日高點相比，可多換到超過萬元日圓現鈔，等於3000元台幣，預料將吸引遊客遊日潮。

南台灣歲末年終最大旅遊促銷「高雄巨蛋國際旅展」將於11月1日至4日，在巨蛋體育館登場，規劃各大品牌旅行社、國內特色旅宿、溫泉旅館及五星飯店餐券等參展單位，更邀請來自日本四國的香川縣及高知縣推廣觀光。

27家參展旅行社，也紛紛推出遊日、韓行程，喜鴻假期推出「沖繩5日自由行」旅展價8999元起；五福旅遊推出「首爾超值玩樂5日」旅展價9900元；吉帝旅遊推出「澳門4日自由行」旅展價2999元起。

國內旅遊部分，住宿券最低下殺3.3折，此外，交通部觀光局最新推出的「擴大國旅秋冬遊溫泉優惠活動」，參與活動的溫泉業者包含神木谷假期大飯店、谷野民宿、東遊季溫泉渡假村、墾丁馬爾地夫溫泉大飯店、茴香戀戀、安通溫泉飯店等，詳細補助辦法可至各業者攤位洽詢。

另外，主辦單位共祭出總值50萬的旅遊購物金，展覽期間持抽獎券，即可享抽獎機會，海外行程最高折抵5千元。

(中時 )