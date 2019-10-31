韓國瑜桃園傾聽之旅第三站赴大溪普濟堂參香，途中先至福仁宮參拜，再步行至普濟堂，沿途都有民眾高喊「韓國瑜凍蒜」。普濟堂廟方熱情送上豆干，預祝韓國瑜高票當選，廟方也特別向韓介紹蔣經國總統從家鄉請來的青銅關公。

韓國瑜致詞時說，來普濟堂拜拜意義不一樣，大溪風光秀麗，人很熱情，東西好吃，主委特別帶我看前總統經國先生母親送的關公，讓善男信女來參拜，意義很不一樣，拜關公就是拜忠義，對國家盡忠，對人民對朋友有義。大家都不要再過苦日子，過去所有總統參人都從台北跳點，我從屏東出發，一路上接觸到很多人，好多人都過得好辛苦，最沒法相信的是，過去中南部幾十年都支持民進黨，越支持越辛苦，絕對不公平，包括農民漁民勞工中小企業，未來台灣一定要改變，不能世界忘記台灣、台灣忘記世界，否則前途會很危險，一定要擺脫貧窮衝刺經濟，讓下一代國際化，讓我們在心中祈禱，在國泰民安風調雨順之外，還要台灣安全人民有錢，總統大選請支持黑黑瘦瘦的韓國瑜。

(中時 )