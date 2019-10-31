國民黨前立委蔡正元指出，2004年前總統陳水扁提出要跟大陸簽訂「和平協議」，該協議的起草人就是時任陸委會主委、現任總統蔡英文，並認為「這是好事不是壞事」。對此，蔡英文僅表示，「蔡正元講的話，聽聽就好，不用信」。蔡正元稍早發文點名蔡、扁「不要再說謊了」。

國民黨總統參選人韓國瑜日前被問到兩岸要不要簽和平協議時，韓以「王X蛋跟爸爸的關係」形容兩岸關係，引發爭議。對此，蔡正元指出，兩岸和平協議最早是由陳水扁提出的建議，扁提出的和平協議沒具體條件，韓提出的是有條件的，標準答案很清楚。蔡正元指出，陳水扁那個沒條件的和平協議，是蔡起草的方案，很不可取。對於蔡英文僅回應「蔡正元的話聽聽就好不必信」，蔡正元諷刺，不會想撇清這件事，總不可能告訴國人，陳水扁重大的大陸政策跟陸委會主委蔡英文一點關係都沒有吧！

蔡正元稍早在臉書表示，要再次提醒蔡英文、陳水扁，2004年他們兩人以總統和陸委會主委的身分發表「兩岸和平協議」，有國際法拘束力。在野黨講「和平協議」，再怎麼口沫橫飛都沒有法律意義。

蔡正元認為，蔡英文和陳水扁講和平協議，除了身分之外，地點在總統府，都有法律拘束力，從此拘束整個台灣的法律空間。因為國際法的「禁止反言原則」，不是蔡英文回應「蔡正元的話聽聽就好」，也不是陳水扁惱羞成怒，罵蔡正元「公開說謊」，就能掩飾過去的。

蔡正元勸蔡扁還是老老實實面對，不要再遮遮掩掩，更不要再說謊。「因為說謊沒有法律效力，虧你們兩位還是法律系畢業的，不要丟法律人的臉」。

(中時電子報)