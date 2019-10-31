行政院會上午通過上限2500億元的新式戰機採購特別預算案。其中為購買66架F-16V戰機，自2020至2026年將分7年編列2472億元，其中2322億舉債支應。外界擔心政府舉債餘額不足，主計總處公務預算處長李國興表示，政府債務空間足敷支出。

主計總處上午報告「新式戰機採購特別預算案」，其中歲出部分計編列2472億元，包括依美方提供發價書採購的籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等2467億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等5億元。財源籌措部分，以舉借債務2322億元及移用以前年度歲計賸餘150億元支應。

主計總處表示，新式戰機採購計畫預期效益，可使戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力，捍衛我國領空。而藉由工業合作機制，提升我方軟、硬體整體維修能量，另將爭取技術轉移，提升國內整體技術能量。持續鞏固台美安全夥伴關係，強化雙邊合作。

對於外界關切財源問題，舉債是否超過額度，李國興表示，依照公共債務法第5條第1項規定，中央舉債未償餘額不得超過3年 GDP的40.6％，現在是31.5％，也就是還有9.1％約1.6兆的債務空間，足敷支出。

蘇揆在行政院會也說，為及早與美方簽約完成供售，特別預算在函請立法院審議後，他也會到立法院進行報告及答詢，國防部、主計總處應積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成法定程序。他並呼籲，國家安全不分黨派，也請朝野立委共同支持。

(中時 )