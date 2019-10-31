總統蔡英文今日接見布魯金斯研究院台灣講座卜睿哲博士，對於智利政府宣布取消APEC峰會等議題，蔡英文表示：「非常遺憾」。蔡英文強調，雖然峰會沒辦法舉辦，但這一次台灣所主張的合作倡議，仍然應該透過部長級的多邊對話來進行。

蔡英文指出，今天各界都有聽到智利政府宣布取消APEC峰會，我們感到非常遺憾。她上午已經指示各部門，雖然峰會沒辦法舉辦，但這一次台灣所主張的合作倡議，仍然應該透過部長級的多邊對話來進行。尤其是APEC長期推動的數位機會當中，台灣更要展現實力做出貢獻，無論峰會是不是舉辦，台灣都必須要持續積極的參與國際。

蔡英文歡迎卜睿哲再度來訪，從40多年前第一次來台灣到現在，不管在哪個職位上都十分關心台美關係，今年是台灣關係法立法滿40週年，這一路的發展，卜睿哲非常清楚，相信也會認同，這3年來台美夥伴關係愈來愈緊密。

蔡英文指出，以今年來說，台美合作就有許多突破，包括3月首場印太區域保衛宗教自由公民社會對話、9月首屆印太民主治理諮商、10月首屆太平洋對話等，這些活動都增加台美相互的理解以及強化區域關係；另外在全球合作暨訓練架構（GCTF）下，到目前為止，已經舉辦21場工作坊，雙方在共同關注的議題上都有很深入的合作。

她表示，過去幾個月來，美國國會與行政部門對台灣的國際參與展現強烈的支持，昨天美國參議院一致通過台北法案，今天最新的消息眾議院外交委員會也通過眾議院的版本，總統感謝美國國會跨黨派的支持，這是對台灣長期以來堅守民主立場，努力維持印太區域和平穩定與繁榮現狀的一個肯定。未來會持續與美國行政與立法部門保持密切的聯繫，深化台美的夥伴關係。

(工商 )