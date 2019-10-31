南非警方今天逮捕約100名外籍公民，因為他們在開普敦占據一處辦公大樓，為頻頻上演的仇外事件靜坐抗議，不過許多人已於稍後獲釋。

自本月8日以來，便有數以百計尋求庇護者在南非首都普勒托利亞（Pretoria）和沿岸城市開普敦（Cape Town）的聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）辦公室外紮營。

這些抗議群眾因拒絕撤離開普敦商業中心一棟12層樓高的大樓，而與當局爆發衝突，警方隨後拘留約100人。

法新社記者今晚看見一大群難民走出警察局，目前尚無法與警方取得聯繫置評。

這些外籍人士主要來自其他非洲國家。他們說，他們已經受夠被虐待和歧視。

南非仇外攻擊事件上個月激增後，這些難民不斷要求聯合國將他們安置到其他國家，聲稱自己不再認為南非是個安全之處。

示威群眾敲打鍋具和塑膠瓶罐，反覆高呼「仇外的政府」和「警察仇外」。

今天在開普敦的靜坐抗議蔓延至聯合國辦公室所在的建築物，促使房東申請驅逐令。

警方在聲明中說，約有100人被捕，因為「他們未聽從指令撤離」。

警方發射水槍和閃光彈，企圖驅散人群，因而與抗議群眾爆發衝突。

聯合國敦促示威者「尊重法律」並「和平返回自己的住所」。

根據政府統計，南非收容多達26萬8000名難民和尋求庇護者。他們主要來自索馬利亞、衣索比亞、辛巴威和剛果民主共和國。

當南非居高不下的失業率和不平等的現象引發眾怒時，首當其衝的通常是被視為與本地人競爭工作機會的外國人。

2008年，仇外暴力事件造成至少62人喪生，2015年奪走7條人命，今年最新一波仇外攻擊則已導致12人死亡，其中大多是南非人。這類事件主要發生在約翰尼斯堡地區。

(中央社)