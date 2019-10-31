郭台銘辦公室發言人，蔡沁瑜最近慘遭網路言論霸凌，今（31）日特別至內政部警政署刑事警察局報案。會令蔡沁瑜如此動怒的原因，是因為網友惡毒的表示蔡的女兒不幸罹患血癌是「死了才好」，這令為人母的蔡沁瑜一度哽咽表示，天下父母心，難道他們就活該被欺負？

蔡沁瑜表示，由於網友的謾罵實在太過火才決定開始蒐證，目前她希望能藉由警方幫忙蒐集更多資料和追查IP，「把躲在鍵盤後的人揪出來」。針對女兒遭遇這樣惡毒的辱罵，蔡沁瑜說道：「常說台灣最美麗的風景是人，但這個情況到網路都變不一樣，充滿了無裡、尖酸刻薄，惡毒、惡劣的批評，還有不堪入目的字眼，我們每天努力工作、盡最大努力要保護家人，像是郭奶奶是郭台銘先生最用心想要保護的人，但是網路這些字眼用詛咒來罵人，讓人氣憤」。

她也呼籲網友們，「『天下父母心』，我們難道活該被欺負嗎，不要因為你的立場不同就在網路謾罵，我覺得每條生命都是可貴的，父母都會體會這樣的心情，希望孩子能夠平安健康長大」也希望在法律的幫助之下，能遏止網路歪風。

(中時電子報)