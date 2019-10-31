歐洲五大足球聯賽競爭激烈眾所周知，有能力奪冠的球隊來來去去都是那幾隊，像萊切斯特城在2015-16賽季奇蹟奪冠的神話是少之又少，不過本季在西甲又有一支黑馬意外冒起。來自安達盧西亞自治區的格拉納達，本季以西乙亞軍身分升級，西甲前10輪比賽曾兩度站上榜首，還曾經擊敗過衛冕冠軍巴塞隆納！或許現在談奇蹟還太早，不過在足球史上，確實也有球隊在升級後的隔年贏得頂級聯賽冠軍，比起重返英超第二個賽季奪冠的萊切斯特城，還要更加神奇。

英格蘭足球史上曾經有過五支球隊締造過升級後奪冠的神話，第一支寫下此神奇紀錄的不是別人，正是本季英超奪冠大熱門利物浦。在1903-04賽季，紅軍在英甲排名17（倒數第2）降級，但04-05賽季即拿下英乙冠軍重回頂級聯賽，05-06賽季再搶下英甲冠軍，締造前無古人連續兩個級別聯賽冠軍「背靠背」的紀錄。隨後包括艾佛頓（1931-32）、熱刺（1950-51）和伊普斯維奇（1961-62）都是英乙冠軍升級後奪冠。唯一非英乙冠軍升級的是諾丁漢森林，他們在1977-78賽季以英乙第3名升級後奪冠。

以上歷史都要比英超成立年份（1992-93賽季）更早，如果以此作為分水嶺，歐洲五大聯賽唯一出現過的升級後奪冠，而且也是冠軍背靠背，只有德甲的凱撒勞頓在1997-98賽季曾經創造奇蹟，這也是德甲史上唯一紀錄。當時球隊的總教練是德國人雷哈格爾（Otto Rehhagel），他為人津津樂道的神奇紀錄，還包括2004年在歐洲國家盃奪冠的「希臘神話」。距離我們比較近的日本，也有過兩次升級後奪冠的背靠背，柏雷素爾在2010和2011連贏J2和J1冠軍是史上首次；大阪飛腳則是在2013和2014重演佳話。

升級後馬上奪冠有多難呢？在義甲已寫下八連霸的尤文圖斯，在2006-07賽季因為電話門事件被罰降級，隔年立刻就以義乙冠軍身分回升義甲，但之後的4個賽季仍未恢復元氣，直到2011-12賽季才重登王座。

格拉納達和上述升級後奪冠的球隊情況稍有不同，以上球隊傳統上都是強隊，意外降級後保留實力能迅速升級，格拉納達則是被戲稱為「升降機」的搖搖球隊（Yo-yo club），經常在乙、丙級聯賽徘徊，雖然2011-16年間連續五個賽季在西甲保級成功，但球隊在轉手給中資企業雙刃劍體育後，反倒因為球隊進行陣容重建而在2016-17賽季降級。

格拉納達上賽季聘請了西班牙人馬丁內斯（Diego Martínez）擔任主帥，這名年僅38歲的少帥曾經在塞維亞跟隨現任兵工廠總教練埃梅里（Unai Emery）多年，主打4-2-3-1陣型，強調攻守平衡，但進攻優於防守，本季前10輪僅有1場沒進球，6場勝仗都完封對手，包括2：0擊敗巴薩，但也有2場比賽被對手攻入4球，包括作客2：4不敵皇家馬德里。

格拉納達本週將作客對中游球隊赫塔菲，赫塔菲主場強勢，本季在西甲5個主場只敗給巴薩，不過格拉納達作客成績也不差，拿下2勝2和1敗，除了敗給皇馬外，曾經4：4踢平實力不俗的比亞雷亞爾。估計格拉納達不敗機會高，本場受讓可取。

(中時電子報)