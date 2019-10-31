安南醫院骨科醫師張伯群認為風浪板運動傷害，最常出現在拉起風帆的時候。（程炳璋攝）

台南市安平商港正打造全台最大遊艇碼頭，許多民眾開始嘗試水上活動，親水運動風氣漸盛，漁光島上常見風浪板運動，台南市立安南醫院提醒，不要忽視親水運動帶來的傷害。

全台約有1000多人喜好玩風帆，台南市安平海域的潮差小，風況穩定，被水上運動愛好者認為是全台最適合推廣水上運動之地。

台南市帆船委員會總幹事王智昭表示，風浪板運動在眾多水上運動中，兼顧速度與安全性，在親水活動逐漸推廣下，這項運動的吸引力越來越受民眾喜愛。

安南醫院骨科醫師張伯群本身就是風浪板玩家，經過他的親身體驗，了解這項運動雖有迷人的魅力，同時提醒民眾需避免運動傷害。

張伯群表示，玩風浪板運動最常見是拉起風帆時因姿勢不良，造成腰部、脊椎受創，其次是玩家的身體受到礁石割傷。他提醒，保持正確的姿勢、完善的裝備才可避免受傷，下水前也需注意氣候與海域狀況。

安南醫院副院長林聖哲表示，面對逐漸興盛的水上活動風氣，安南醫院不僅設有運動醫學中心，還有中西合療技術，對國家級運動選手設有專責窗口提供就醫諮詢，累積豐富的運動治療經驗。

(中時 )