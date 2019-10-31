水牛城軍刀上季曾打出破隊史紀錄的10連勝，但最後20場例行賽只拿下4勝，最終仍無緣季後賽。本季軍刀勢如破竹，攻守相較於上季都有顯著成長，開季至今9勝2敗2和，暫居東部第二。本週六(11/2)07:00，軍刀將作客挑戰東部榜首華盛頓首都，近況同樣火熱的兩隊近10場賽事都拿下7勝，這場東部前兩傑的對決勢必精彩萬分!

主力替補戰力落差過大是軍刀上季戰績不振的原因之一，在埃歇爾(Jack Eichel)、萊茵哈特(Sam Reinhart)及史金納(Jeff Skinner)三名先發鋒線外，沒有其他球員得分超過50分，攻擊端無法持續帶給對手壓力，自然難以打出亮眼的成績。本季軍刀將防守出色的奧洛夫松(Victor Olofsson)拉上先發陣容，攻擊箭頭史金納及後衛達林(Rasmus Dahlin)則放到第二陣容，此舉不但讓軍刀前兩套陣容的攻守更趨均衡，也意外解放了達林的進攻才華，讓各隊不得不提防軍刀藍線陣容的破壞力。除了進攻效率大幅提升外，門將赫頓(Carter Hutton)固若金湯的防守也功不可沒。職業生涯大多擔任替補的赫頓，上季首度擔綱主戰門將的表現並不理想，場均失球高達3球之多。赫頓在休賽期做了更多訓練以儲備漫長賽季所需的體能，加上漸漸熟悉出賽節奏後，本季防守效率大躍進，場均失球2.21球已接近聯盟頂尖門將的水準。

首都目前雖然在東部名列前茅，但防守表現並不理想，近10場場均被攻進高達3.5球，若不是卡爾森(John Carlson)與奧維契金(Alex Ovechkin)在進攻端頻頻有爆炸性的演出，首都帳面成績不會太理想。軍刀上季客場戰績是聯盟第三糟的12勝24敗5和，本季攻守調整到位後，目前客場4勝2敗1和的成績已逐漸擺脫客場一條蟲的形象。此戰首都強悍的進攻組將帶給軍刀門將赫頓不小的挑戰，但首都殘破的防守預期會被軍刀鋒線群予取予求，筆者相信防守較為穩定的軍刀能在客場收下這場勝利，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時電子報)