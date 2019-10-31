由鄧倫、李一桐、應昊茗、張雅卓主演的陸劇《海棠經雨胭脂透》，鄧倫、李一桐愛情發展超多虐心，不只揪心虐戀還遇應昊茗、張雅卓介入，錯綜複雜的愛情將於本週有新發展。劇中鄧倫飾演富家少爺，為符合時代感，劇組對於造型高標準，除了量身訂製還遠洋採購，公子鄧倫本該自帶光芒帥氣出場，卻倒楣遭女主角李一桐砸香粉盒，淪為從影以來最慘登場男主角。而女主角李一桐被騙婚，與張雅卓閨蜜產生誤會嫌隙，遭打耳光。

鄧倫繼《香蜜》後成了一隻從天界掉落的烤糊的鳳凰、在《加油你是最棒的》男扮女裝，《海棠經雨胭脂透》又有新突破。雖貴為富家公子，卻有別於一般富帥少爺迷倒眾人方式出場，主因是女主角李一桐甫到昆陽就被搶，與小偷追過幾條街後在鄧倫家的胭脂坊互相對峙，李一桐一氣之下拿起胭脂盒往小偷身上砸，此時鄧倫擠進圍觀人群登場，還未開口說話香粉盒即從他頭砸下，整盒粉灑在鄧倫頭上滿頭通白，倒楣程度再被封最慘登場男主角，一頭白髮被網友笑虧「鄧倫我們一起白頭偕老。」

《海棠經雨胭脂透》為符合劇中人物的身份及時代背景，邀請曾擔任戲劇《仙劍》、《宮》、《陸貞傳奇》等作品服裝設計的宋曉濤擔任造型指導，主演們的服裝除了結合鏤空繡、棉線手繡等多種技法一針針縫製，部分服裝及飾品更是從美國、法國等採購而來，量身定製劇中造型，兼具時尚與美感，鄧倫於劇中展現多套服裝造型展現富家公子的氣派與貴氣。

鄧倫《海棠經雨胭脂透》劇照。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《海棠經雨胭脂透》爭「倫」大賽越演越烈，戲中飾演軍閥千金龍莫嫿（張雅卓飾演）本與李一桐是閨蜜，而張雅卓一直喜歡著鄧倫，更求李一桐幫忙追鄧倫，過程中漸漸被鄧倫感動產生愛意，閨蜜倆也因此反目，李一桐慘招張雅卓甩巴掌。甜虐劇情緊抓觀眾的心，迫不及待求更新，本週將播第九集口碑評價呼聲高：「鄧倫演技飆升，連眼神都在演。」「劇情太虐心了！鄧倫的雙重演繹壓力一定很大」「被撩到心坎裡呀！」更有無數網友再次被鄧倫圈粉，表示想當「朗家二少奶奶」!

(中時電子報)