攸關2020東京奧運棒球項目參賽資格的世界12強棒球賽本週日(11/3)即將開打，率先登場的A組賽事中，四支強隊荷、美、多、墨頭兩天賽程便直接捉對廝殺，運彩達人推薦投注「不讓分」玩法，並看好本組由美國、多明尼加兩隊晉級。

本屆12強賽墨西哥名單多為該國職棒本土球員組成，墨西哥聯盟投手壓制能力普通，倒是打擊的纏鬥性不俗，過去類似經典賽等國際大賽，往往能看到墨隊在拉鋸戰較有機會勝出的內容。雖然墨西哥有成為黑馬的實力，但本次同組各隊都有一定比例更高等級聯盟好手，想在A組出線勢必面臨苦戰。

荷蘭則在投手陣中有四名曾經經歷中華職棒洗禮的熟面孔，打者則是上季才從桃猿離開的柏納帝那最為球迷熟悉。和墨西哥同樣的情況是這些球員都不乏高等級聯盟生涯經驗，但一則年齡漸長，二來荷蘭在早前的歐非區資格賽拿下第二，尚有明年三月最終資格賽的參加資格，本次12強應會抱持邊走邊看有機會就一拚的想法應戰，不一定會讓這群老將硬和各隊小鮮肉打得頭破血流…

回到看好的多、美兩隊，多明尼加一向是大聯盟球員的大宗出產國，在國內因MLB廣設棒球學校的推波助瀾下，全國各地源源不絕的好手後浪推前浪前仆後繼投入棒球殿堂，本次賽會翻開名單資歷雖然A級別數量稍低(1、2A選手較多)，但這正是這些年輕人在國際舞台嶄露頭角吸引球探目光的機會，定會全力以赴展現實力。此外，多明尼加此番王牌投手應該就是大聯盟生涯斬獲149勝的E.桑塔納，後援則有效力日職中日龍的速球派投手羅梅洛負責關門，投手戰力上將有一定優勢。

相較同組另外三隊，12強雖非如經典賽由MLB主導，但對美國而言堪稱國民運動的棒球當然不能缺席奧運會，因此，美國隊這次名單有頗高比例球員均有3A資歷，更有許多主力名列百大潛力新秀。能進入MLB百大新秀名單的選手即是各面向能力已受球探、球團、專業媒體肯定，通常幾年內就會升上大聯盟，這種準大聯盟級隊伍要認真起來的話，絕對有足夠實力秋風掃落葉擒下對手。加上美國教練團成員也都和MLB第一線工作息息相關，年輕好手同樣會趁此機會為未來身價奠定良好基礎。

棒球12強賽A組賽事

A組賽事在墨西哥進行，和台灣有時差，因此前兩日賽程都有凌晨2點開打的比賽。11/3、11/4兩天達人均推薦串關「美國+多明尼加」不讓分勝；兩天早上九點賽程都有墨西哥，如台灣運彩開售場中投注，建議可以加碼總分「大」玩法。至於國人矚目關心的中華隊，會在11/5(週二)第三日賽程登場亮相，將會在晚間18:30對上美洲強權波多黎各。想當然爾，絕對是只買中華！支持闖進奧運啦！

(中時電子報)