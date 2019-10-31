國民黨金門縣黨部主委石（王民日）表示，陳玉珍的建議讓黨部不會感到為難，「如此很好，樂觀其成！」可讓國民黨開大門、走大路，真正落實公平、公平、公開和透明的民主機制。（李金生攝）

2020立委選舉倒數73天，藍營在金門尚未敲定角逐人選，立委陳玉珍今（31）日表示，她願放棄現任優先提名，建議縣黨部盡快舉辦初選，透過黨內民主機制推出最佳人選，替國民黨守住離島重要一席。縣黨部主委石兆瑉回應，這個建議很好，「樂觀其成！」

2020立委選舉，台灣各地烽煙四起，但離島金門一片沈寂，到底誰要代表國民黨披掛上陣？是透過初選、徵召產生人選？或依循現任者優先的慣例，由陳玉珍爭取連任？地方看法不一。

在大局未定之際，日前又發生黨員李志鴻不滿在去年縣長選舉時，支持對手陣營的前金城鎮長石兆瑉接任縣黨部主委一職，而到縣黨部廣場撒冥紙，遭石主委以「觸霉頭」出手打了一拳，引起地方矚目。

陳玉珍表示，最近國民黨金門縣黨部因主委異動，發生人事紛擾爭端，面對緊接來到的立委選舉，她建議縣黨部基於和諧、團結，同時建立長遠的體制與規範的考量，盡快舉辦黨內初選，透過黨內民主程序，由初選獲勝者代表國民黨參選。

陳玉珍強調，她願放棄比照同時期當選的彰化柯呈枋立委、台中沈智慧立委有現任優先提名的慣例，建議縣黨部開大門、走大路，讓一切回歸公開、公平、公正，也讓今後任何政治性的選舉，都做到以民意為依歸。

陳玉珍表示，過去的選舉紛爭均因「私心」作祟，以及欠缺嚴謹完善的制度和規範而起，她希望從自己做起，團結黨內同志一起邁向改革，攜手除舊佈新，在建立健全、完善的黨內民主機制下，讓黨員同志們有所遵循依據，也才能真正選賢與能，為鄉親和金門努力打拚。

縣黨部主委石兆瑉表示，黨內有意參選者不少，任何人都不能剝奪他們參選的權利，陳玉珍的建議讓黨部不會感到為難，「如此很好，樂觀其成！」可讓國民黨開大門、走大路，真正落實公平、公平、公開和透明的民主機制。

(中時 )